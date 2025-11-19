Стенд с выксунской башней Шухова признан лучшим на международной промвыставке

Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Экономика

19 ноября 2025 17:59 Экономика
Фото: ОМК

Объединённая металлургическая компания (ОМК) получила пять престижных наград за технологические разработки и удостоилась специального приза за лучшую экспозицию на 31-й Международной промышленной выставке "Металл-Экспо 2025" (12+).

Три проекта компании были отмечены золотыми медалями. В их числе — создание бесшовной горячекатаной трубы с повышенной коррозионной стойкостью, технология термомеханической обработки прочных стальных плит по ГОСТ 27772-2021, а также разработка цельнокатаных железнодорожных колёс повышенной твёрдости, рассчитанных на осевые нагрузки до 23,5 тысячи тонн.

Серебро присуждено двум другим разработкам: технологии получения толстолистового проката из стали пятого поколения марки 10Х2М1 для нефтехимического машиностроения, а также внедрению передовой технологии производства проката для мостостроения через систему технического регулирования. Второй проект реализован коллективом ЦНИИЧермета имени Бардина совместно с учёными ОМК и других ведущих металлургических предприятий.

Отдельного внимания заслужил выставочный стенд ОМК, признанный лучшим на промвыставке. Его концепция отсылает к будущему Музею металла, который появится в составе индустриально-туристического "Шухов-парка" в Выксе. Архитектурное оформление экспозиции включало элементы из атмосферостойкой стали, в том числе электросварные трубы диаметром 1020 и 1420 мм и кровельную мембрану толщиной 5 мм. Все материалы — продукция ОМК.

Центральным объектом стенда стал один из символов Выксы — макет восстановленной водонапорной башни инженера Шухова, органично сочетающей промышленное наследие и современные архитектурные решения.

Кроме технических достижений, ОМК получила признание и в сфере корпоративных коммуникаций. Лучшими корпоративными СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ названы газета компании "Территория ОМК" и её интернет-портал.

Теги:
Выкса Выставка ОМК
