Еще 1,5 млрд рублей выделят на создание террасного парка в Почаинском овраге

06 декабря 2025 10:02 Экономика
Фото: Александр Воложанин

На строительство террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода планируют направить дополнительно более 1,5 млрд рублей. Эти данные содержатся в проекте корректировки бюджета Нижегородской области на 2026-2027 годы, опубликованном на сайте Законодательного собрания региона.

Дополнительное финансирование планируют направить в 2026 году. Необходимость увеличения финансирования связана с удорожанием проекта. В пояснительных материалах отмечается, что часть суммы пойдет на реконструкцию коллектора ливневой канализации, а также на укрепление склонов оврага.

Напомним, контракт на строительство парка заключили в октябре 2022 года. Изначально стоимость работ составляла почти 3 млрд рублей.

Строительство стартовало в декабре 2023 года. В рамках проекта в овраге появятся террасный парк с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, вело- и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.

Сначала завершить работы планировали к ноябрю 2025 года, но позже сроки сдвинули. Теперь парк должны сдать к ноябрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в овраге.

Теги:
Благоустройство Законодательное собрание Почаинский овраг
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных