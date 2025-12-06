Еще 1,5 млрд рублей выделят на создание террасного парка в Почаинском овраге

Фото:
На строительство террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода планируют направить дополнительно более 1,5 млрд рублей. Эти данные содержатся в проекте корректировки бюджета Нижегородской области на 2026-2027 годы, опубликованном на сайте Законодательного собрания региона.
Дополнительное финансирование планируют направить в 2026 году. Необходимость увеличения финансирования связана с удорожанием проекта. В пояснительных материалах отмечается, что часть суммы пойдет на реконструкцию коллектора ливневой канализации, а также на укрепление склонов оврага.
Напомним, контракт на строительство парка заключили в октябре 2022 года. Изначально стоимость работ составляла почти 3 млрд рублей.
Строительство стартовало в декабре 2023 года. В рамках проекта в овраге появятся террасный парк с амфитеатром, зонами отдыха, скейт-площадкой, вело- и пешеходными маршрутами, смотровыми площадками и водными объектами.
Сначала завершить работы планировали к ноябрю 2025 года, но позже сроки сдвинули. Теперь парк должны сдать к ноябрю 2026 года.
Ранее сообщалось, что еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в овраге.
