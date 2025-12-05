15 молодых предпринимателей наградили в Нижегородской области по итогам конкурса бизнес-идей Экономика

Фото: Молодежный центр "Высота"

В Нижегородской области завершился второй сезон регионального конкурса бизнес-идей среди молодёжи «Мой первый бизнес», реализованный в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». По итогам конкурса 15 молодых предпринимателей наградили в молодёжном центре «Высота».

Проект призван создать условия для самореализации и развития потенциала молодых предпринимателей в регионе, выявления и поддержки лучших бизнес-идей молодёжи уже со школьного возраста.

«Сегодня мы создаём в нашем регионе настоящую экосистему для развития молодых предпринимателей. Каждый, у кого есть идея для своего дела, может найти возможности для её реализации буквально со школьной скамьи благодаря такому проекту, как «Мой первый бизнес». Это стартовая площадка для смелых амбиций и первый серьёзный шаг в мир предпринимательства. Самое ценное в этом проекте — связь поколений. Опытные предприниматели делятся знаниями с теми, кто только начинает свой путь в бизнесе. Такая своеобразная «передача эстафеты» и есть лучшая инвестиция в будущее. А ещё, когда школьники предлагают проекты в сфере социального бизнеса и инноваций, это значит, что мы растим не просто предпринимателей, а ответственных и осознанных граждан нашей страны», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Конкурс проводился по пяти номинациям: «производство», «инновации и технологии», «медиа», «услуги» и «социальный бизнес». Участниками стали школьники от 14 до 17 лет, авторы идей собственных бизнес-проектов. В этом году на конкурс поступило 200 заявок, более половины из которых - из муниципалитетов. Самыми активными по количеству заявок стали Павловский, Сергачский и Кстовский муниципальные округа.

В финал проекта прошли более 70 участников. При подготовке к финальному питчингу ребята работали с опытными специалистами - членами Клуба молодых предпринимателей Нижегородской области, а также победителями региональных и федеральных конкурсов.

Наставниками участников стали герои реалити-шоу «Мой стартап». Благодаря ярким идеям и инициативности сотрудничество продолжится и после окончания проекта. Например, победитель в номинации «Инновации и технологии» Карина Минько и её наставник, основатель инженерной мастерской DecadaLab Дмитрий Никольский уже в следующем году планируют запустить проект «ФиксГипс» (производство 3D печатных фиксаторов). А соучредитель сети по доставке «Амба пицца» Павел Андреев поддержал развитие проекта школьников из Шахуньи, которые разработали цифровую платформу «Руки помощи», благодаря которой пожилые граждане и люди с ОВЗ смогут получить необходимую им поддержку.

Организатором конкурса является молодёжный центр «Высота» при поддержке министерства молодёжной политики Нижегородской области.