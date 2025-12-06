Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Аренда домов на новогодние праздники в Нижегородской области выросла на 2%

Аренда домов на новогодние праздники в Нижегородской области выросла на 2%

Фото: Александр Воложанин

Стоимость аренды загородных домов в Нижегородской области на новогодние праздники увеличилась за год на 2%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платформы "Циан".

Праздничный период традиционно считается пиковым сезоном на рынке посуточной аренды. В это время цены на дома за городом подскакивают в 2-2,5 раза по сравнению с обычными днями.

Согласно исследованию, Нижегородская область вошла в число 20 регионов с наибольшим объемом предложения загородной аренды. В рейтинге она заняла 14-е место. В среднем снять дом в регионе на сутки в праздничные дни обойдется в 22,8 тысячи рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом спрос на аренду домов по всей России вырос на 5%. 

Наиболее насыщенный рынок загородной аренды по-прежнему сосредоточен в Московском регионе — здесь доступно около 10 тысяч объектов. Следом идут Краснодарский край (примерно пять тысяч вариантов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 4,5 тысячи домов).

В Нижегородской области доступно боле 500 предложений, как и в Татарстане, Башкортостане, Самарской Свердловской областях.

Самыми дорогими остаются дома в Подмосковье. Средняя цена аренды на сутки в праздничные дни составляет 41 тысячу рублей.

В соседней Владимирской области стоимость аренды также превышает 30 тысяч рублей в сутки. На третьем месте по дороговизне — Татарстан, где средняя цена составляет 27,2 тысячи рублей. В остальных регионах с развитым рынком аренды стоимость варьируется от 20 до 26 тысяч рублей за сутки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области упал спрос на новогодние корпоративы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных