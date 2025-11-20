Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Евгений Люлин: "Меры господдержки должны идти на образование, а не на погашение финансовых обязательств"

20 ноября 2025 10:22 Политика
Евгений Люлин: Меры господдержки должны идти на образование, а не на погашение финансовых обязательств

Фото: пресс-служба ЗСНО

19 ноября состоялось заседание комитета Заксобрания по социальным вопросам. На нем депутаты обсудили проект федерального закона, направленный на защиту государственной социальной стипендии от взыскания по исполнительным документам.

Социальная стипендия назначается студентам, которые особенно нуждаются в поддержке государства. Это дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, студенты из малообеспеченных семей и другие категории. Депутаты считают, что данные средства должны быть направлены на материальную поддержку студентов, а не на погашение финансовых обязательств. Как показала практика, случаи взыскания таких стипендий уже имеются в ряде регионов России, включая Нижегородскую область.

«К нам обратился молодой человек, который получает социальную стипендию, поскольку является ребенком, оставшимся без попечения родителей. Он был не согласен с тем, что с этих денег, и без того скромных, произвели взыскание. Мы стали разбираться и выяснили, что это не единичный случай, а системная проблема. Государственная социальная стипендия – это адресная поддержка от государства на питание, проезд, канцелярию, а не лишние деньги. Наша задача – внести ее в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, чтобы такая история больше не повторялась ни с одним студентом», – отметила председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова.

На заседании было отмечено, что в настоящее время действующий закон «Об исполнительном производстве» защищает от списания долгов многие социальные выплаты, такие как пенсии и пособия. Однако государственная социальная стипендия в этот перечень не входит. Это означает, что средства, предназначенные для поддержки уязвимых категорий студентов, могут быть списаны в счет погашения их задолженности. По мнению парламентариев, такой правовой пробел приводит к тому, что данная мера материальной поддержки теряет свой первоначальный смысл.

Члены комитета поддержали законодательную инициативу, которая предлагает внести государственную социальную стипендию в список доходов, защищенных от взыскания. Как было отмечено на заседании, это изменение позволит гарантировать, что вся сумма выплаты будет доходить до студента и использоваться по своему прямому назначению.

«Данная инициатива уже получила широкую поддержку в регионах, и это закономерно. Мы обязаны создать все условия для того, чтобы молодые люди, особенно из социально незащищенных слоев населения, могли получить образование без лишних трудностей. Уверен, что наше решение станет еще одним весомым аргументом для федерального центра и поможет исправить существующий пробел в законодательстве», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

