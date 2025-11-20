Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября

Фото:
С 24 ноября произойдут изменения в графике движения пригородных поездов, курсирующих между Бором и Нижним Новгородом. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
С указанной даты отменяются четыре электрички:
Взамен будут назначены три новых пригородных поезда, которые начнут курсировать ежедневно:
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 ноября выросла стоимость проезда на городской электричке.
Также выяснилось, что "Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород.
