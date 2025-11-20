Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября Общество

Фото: Александр Воложанин

С 24 ноября произойдут изменения в графике движения пригородных поездов, курсирующих между Бором и Нижним Новгородом. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

С указанной даты отменяются четыре электрички:

№ 6215/6216 и № 6221/6222 по маршруту "Моховые Горы — проспект Гагарина",

№ 6037/6038 "Проспект Гагарина — Моховые Горы",

№ 6045/6046 "Проспект Гагарина — Нижний Новгород-Московский".

Взамен будут назначены три новых пригородных поезда, которые начнут курсировать ежедневно:

№ 6229 и № 6223 "Моховые Горы — Нижний Новгород-Московский",

№ 6238 "Нижний Новгород-Московский — Моховые Горы".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 ноября выросла стоимость проезда на городской электричке.

Также выяснилось, что "Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород.