Культура и отдых

Открылась первая в России фотовыставка о четвероногих защитниках Отечества

20 ноября 2025 18:06
котики

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Заксобрании Нижегородской области открылась трогательная и, как ни крути, человечная выставка под названием "Четвероногие защитники Отечества" (6+). Кто они, эти защитники без погон и приказов? Коты да собаки. Они пришли по зову сердца – согревать, защищать и спасать. Для России это первый подобный проект, потому он особенно ценен. Подробности – в материале НИА "Нижний Новгород".

Инициатор выставки – Олег Андерсон, волонтер, ветеран боевых действий и сотрудник аппарата Заксобрания. Его фотографии – это не просто снимки животных. Это живые истории из зоны СВО: про котов-"сынов полка", собак-связистов, пушистых разведчиков и даже "дронобоев" с хвостами. 

Олег Андерсон начал возить гуманитарную помощь на Донбасс еще до начала СВО. Сегодня он делает это с такой частотой, с какой другие ездят летом на дачу. Из каждой поездки волонтер возвращается не только с благодарностями от военнослужащих, но и с десятками фотографий пушистиков.

В какой-то момент снимков стало так много, что стало ясно: их надо показать широкой общественности. Олег спросил у подписчиков в соцсетях, будет ли это интересно. Ответ был однозначный – да! Коллеги по ЗСНО тоже поддержали идею, и вскоре закипела работа.

Зампред регионального парламента Алексей Антонов, выступая на открытии, отметил, что выставку готовили несколько месяцев. В процессе энтузиасты поняли, насколько эта тема важна. Ведь для бойцов эти четвероногие не просто питомцы. Они – напоминание о доме, о нормальной жизни, где нет тревог, где можно просто обнять кого-то живого. 

"А еще кошки уничтожают мышей, коих на передовой огромное количество", – отметил парламентарий. 

Героями выставки стали коты и собаки с Донецкого и Луганского направлений. Как было сказано на вернисаже, там есть фото котиков из 255-го полка, где служит бывший сотрудник нижегородского минсельхоза, из екатеринбургского полка и даже из подразделений спецназа ФСБ.

Каждый кадр сопровождает короткая заметка – с теплотой и иронией.

"Если написано, что кот исполняет обязанности инспектора службы ракетно-артиллерийского вооружения – это, конечно, шутка, – улыбнулся Олег. – Он инспектирует гранатометы, но на военной ставке не стоит и денег не получает. Хотя мог бы, потому что вон какой хороший!"

На одном фото кот устроился прямо в каске. "На передовой это обычное дело. Стоит только оставить каску без присмотра, и все - кот уже внутри".

На другом снимке – усатый стоит на задних лапках. "Вот это фото, пожалуйста, не показывайте защитникам животных, — смеется автор. — Кот занят строевой подготовкой. А это очень непросто!"

Также героями выставки стали члены банды вымогателей, орудующей на блокпосте. По словам автора фото, преступная троица (Трус, Балбес и Бывалый) выбегает на дорогу, когда мимо проезжает гуманитарная колонна, производит досмотр автомобильной техники на предмет запрещенных к провозу сосисок, изымает их и немедленно уничтожает. Настоящая ОПГ!

В экспозицию также вошли кадры, которые хочется рассматривать молча, без улыбки. Одна из самых трогательных историй – про собаку с заправки в Самбеке. Фото было сделано ранним утром. По словам Олега, пес, завидев военный автомобиль, всякий раз бежал навстречу. Обнюхивал военных. Вероятно, искал хозяина. Его прозвали Самбекским Хатико.

"На гражданских собака внимание не обращала. Через месяц ее уже не было на привычном месте. Думаю, хозяин нашелся, и теперь они вместе", - поделился ветеран СВО. 

В экспозиции есть и фото со стихотворением, написанным Дмитрием Мельниковым в 2019 году.

"Тогда еще не было СВО. Но с той стороны каждый день прилетали снаряды. Убивали взрослых, детей… котиков", - сказал Олег Андерсон. 

Этот стих читают не вслух, а про себя – и глаза тут же становятся мокрыми. Даже у тех, кто, казалось, видел в жизни всё!

Так, с юмором и болью, с добротой и памятью, выставка "Четвероногие защитники Отечества" рассказывает о живых существах, которые делают то, что умеют лучше всего: быть рядом. Она только открылась, но планы на нее уже большие. Вскоре она отправится в муниципалитеты Нижегородской области, а после - в другие регионы. Ее, как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", уже ждут в Ростове-на-Дону и в Донецке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
