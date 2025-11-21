26-летний репортер "Вестей" найден мертвым в Нижегородской области Происшествия

Фото: соцсети Артема Кузнецова

В Нижегородской области погиб репортер региональной ГТРК Артем Кузнецов, передает "РГ" со ссылкой на друзей журналиста.

По данным поискового отряда "Рысь", Артем перестал выходить на связь примерно две недели назад. Все это время его активно разыскивали волонтеры и сотрудники экстренных служб, прорабатывая разные возможные версии пропажи. Недавно поисковики сообщили, что молодой человек найден мертвым.

Как рассказал руководитель службы сетевого вещания "Формула" в Нижнем Новгороде Алексей Лебедь, Кузнецову было всего 26 лет. Он работал в программе "Вести-Зачет" и участвовал в одном из проектов "Формулы".

Знакомые журналиста сообщили, что он погиб после того, как оказался под поездом и получил смертельные травмы. Точные обстоятельства трагедии еще выясняются.

10 ноября мы рассказывали, что следователи организовали проверку из-за гибели пешехода на перегоне между ж/д станциями Нижний Новгород и Нижний Новгород-Сортировочный.