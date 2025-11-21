Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
21 ноября 2025 08:1926-летний репортер "Вестей" найден мертвым в Нижегородской области
20 ноября 2025 19:36Уголовное дело возбудили после гибели мужчины на пожаре в Сормове
20 ноября 2025 16:21Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву
20 ноября 2025 15:43Ссора сторожа и пациента больницы в Дзержинске закончилась поножовщиной
20 ноября 2025 14:00Уголовное дело завели из-за гибели двух пенсионерок в ДТП в Выксе
20 ноября 2025 13:02Поскользнувшийся нижегородец взыскал с ДУКа почти 1 000 000 рублей
20 ноября 2025 12:43Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей
20 ноября 2025 12:19Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей
20 ноября 2025 11:30Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины
20 ноября 2025 10:59Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом
Происшествия

26-летний репортер "Вестей" найден мертвым в Нижегородской области

21 ноября 2025 08:19 Происшествия
26-летний репортер Вестей найден мертвым в Нижегородской области

Фото: соцсети Артема Кузнецова

В Нижегородской области погиб репортер региональной ГТРК Артем Кузнецов, передает "РГ" со ссылкой на друзей журналиста. 

По данным поискового отряда "Рысь", Артем перестал выходить на связь примерно две недели назад. Все это время его активно разыскивали волонтеры и сотрудники экстренных служб, прорабатывая разные возможные версии пропажи. Недавно поисковики сообщили, что молодой человек найден мертвым.

Как рассказал руководитель службы сетевого вещания "Формула" в Нижнем Новгороде Алексей Лебедь, Кузнецову было всего 26 лет. Он работал в программе "Вести-Зачет" и участвовал в одном из проектов "Формулы".

Знакомые журналиста сообщили, что он погиб после того, как оказался под поездом и получил смертельные травмы. Точные обстоятельства трагедии еще выясняются.

10 ноября мы рассказывали, что следователи организовали проверку из-за гибели пешехода на перегоне между ж/д станциями Нижний Новгород и Нижний Новгород-Сортировочный. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных