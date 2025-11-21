Более 100 встреч с бойцами СВО в рамках проекта "Герои Родины" состоялось в школах Нижегородской области в новом учебном году Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Более 100 встреч школьников с бойцами СВО было организовано в образовательных учреждениях Нижегородской области. Патриотические мероприятия проводят волонтеры Победы в рамках регионального проекта «Герои Родины», который реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и программы «Герои. Нижегородская область» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Одна из таких встреч состоялась 20 ноября в поселке Стригино, где учащиеся школы №114 пообщались с ветераном СВО, сапером, участником программы «Герои. Нижегородская область» Александром Семёновым. Он поделился с ребятами своими воспоминаниями, рассказал о важности таких качеств, как стойкость, товарищество и верность долгу, а также о требованиях безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Нижегородские школьники смогли увидеть и подержать в руках некоторые экспонаты учебных инженерных боеприпасов, которые используются на СВО.

«Важно показывать подросткам настоящую жизнь и реальное инженерное обеспечение наших бойцов, хотя бы отдельные образцы. Для школьников важно наглядное подтверждение того, о чем мы рассказываем. Приятно, когда ребята задают вопросы, когда они заинтересованы. В наше время такие знания им необходимы», - считает Александр Семёнов.

Проект «Герои Родины» стартовал в Нижегородской области 1 сентября 2025 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель проекта – патриотическое воспитание молодежи на примере историй героев-защитников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других вооруженных конфликтов.

«Когда слушаешь такие истории, начинаешь ценить мирную жизнь. Понимаешь, какая цена заплачена за наше спокойное детство. Это не просто урок истории. Это урок жизни, который останется со мной надолго», - поделился ученик школы №114 Артем Тактаев.

Также волонтеры Победы организуют в образовательных учреждениях региона мастер-классы и лекции, на которых историки и эксперты знакомят нижегородских школьников с героическими периодами нашей страны; для детей проводятся квесты и интеллектуальные игры, где они познают историю в интерактивном и познавательном формате.

«Проект «Герои Родины» - это искренний и очень важный диалог между поколениями. Когда в классе стоит полная тишина, а школьники, затаив дыхание, слушают живую историю от человека, прошедшего через огонь боевых действий, — это и есть самая честная оценка нашей работы. Речь идет о личном опыте, о настоящих эмоциях, о простых, но таких фундаментальных словах о долге, чести и любви к Родине. Встречи с такими людьми, как Александр Семёнов, бесценны. Они позволяют нашим детям увидеть, что герои живут среди нас, и понять, что мужество и стойкость — это не абстрактные понятия, а реальные качества настоящих людей», - подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».