Ветеранам СВО помогают трудоустроить в Нижегородской области Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Более 72% ветеранов СВО, обратившихся в нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", уже нашли работу. Об этом сообщили в региональном отделении фонда.

Работа по трудоустройству ведется в рамках национального проекта "Кадры", запущенного в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина.

Социальные координаторы фонда сопровождают ветеранов СВО и семьи погибших бойцов по целому спектру направлений. Они помогают получить бесплатную юридическую и психологическую помощь, оформить удостоверение участника боевых действий, воспользоваться положенными выплатами и льготами, получить технические средства реабилитации и доступ к высокотехнологичной медицине, а также организуют санаторно-курортное лечение.

Кроме того, фонд содействует в обучении, переобучении и дальнейшем трудоустройстве. Сотрудники также вовлекают ветеранов в общественные и спортивные инициативы, проекты патриотического воспитания детей и молодежи.

Как подчеркнула статс-секретарь — замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, социальные координаторы играют ключевую роль.

"Социальные координаторы – это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Четверть социальных координаторов – это сами защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери", - отметила Цивилева.

Один из примеров — Ирина Иванова из Нижегородской области. Ее муж погиб в зоне СВО, и она сама обратилась в фонд за поддержкой. Позже Ирина решила присоединиться к команде фонда и сегодня помогает другим семьям с вопросами переобучения и поиска работы.

"Для меня работа в фонде — это служение: возможность создавать условия, чтобы наши герои могли вернуться домой и жить полноценно" , — отметила нижегородка.

Чтобы стать социальным координатором, необходимо пройти обучение в РАНХиГС. Учебная программа обновляется по мере изменения законодательства и расширения полномочий фонда.

Сотрудники из всех регионов регулярно обмениваются опытом — участвуют в семинарах, видеоконференциях и тематических занятиях с привлечением экспертов из министерств и профильных ведомств.

Обратиться за помощью можно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 (перерыв — с 12:00 до 13:00), в центральный офис нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" по адресу: Нижний Новгород, улица Марата, 27.

