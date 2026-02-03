ПСО "Волонтер" получил 115 заявок на поиск людей: найти удалось не всех

В течение января в Нижегородской области зарегистрировали 115 случаев исчезновения людей. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательного отряда "Волонтер".
По данным волонтеров, 97 человек удалось найти живыми. В шести случаях участие поисковиков не потребовалось: люди вышли на связь самостоятельно или были найдены без привлечения отряда.
Более того, ни один из пропавших в январе не был найден погибшим.
На данный момент местонахождение 12 человек остается неизвестным. Их поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что более 1500 пропавших людей смогли найти в Нижегородской области в прошлом году.
