Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 12:45В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Александра Курышова
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
21 ноября 2025 12:36Железнодорожные перевозки и состояние инфраструктуры обсудили на транспортном комитете ЗСНО
21 ноября 2025 12:27Нижегородские врачи внедряют ИИ для выявления опасных родинок
21 ноября 2025 12:26В Нижегородской области введены в эксплуатацию отремонтированные по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" участки дороги Перевоз – Шатк
21 ноября 2025 12:22Российские банки выступили за запрет скидок на маркетплейсах
21 ноября 2025 11:52Экспортная птицефабрика за 520 млн рублей появится в Нижегородской области
21 ноября 2025 11:17"Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга
21 ноября 2025 11:12Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином
21 ноября 2025 10:56Тургенев покоряет нижегородцев: "Отцы и дети" лидируют в цифровом чтении
Общество

В Нижегородской области введены в эксплуатацию отремонтированные по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" участки дороги Перевоз – Шатк

21 ноября 2025 12:26 Общество
В Нижегородской области введены в эксплуатацию отремонтированные по нацпроекту Инфраструктура для жизни участки дороги Перевоз – Шатк

Фото: минтранс Нижегородской области

В Нижегородской области завершены ремонт и приемка двух участков автомобильной дороги Перевоз - Шатки. Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» велись на двух отрезках трассы: подъезд к рабочему поселку Шатки (более 3 км) и участок у села Смирново (более 5 км). Протяженность первого отремонтированного участка, проходящего около села Смирново, составила более 5 км, второго участка, расположенного непосредственно в рабочем поселке Шатки, – более 3 км. Ширина проезжей части на данных отрезках составляет от 6 до 12 м.

Специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий слой и современное покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Для повышения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка, обочины шириной 1 м укреплены щебнем. Качество выполненных работ подтверждено приемочной комиссией.

«Приемка объекта проводилась с оценкой на соответствие требованиям ГОСТ, которые устанавливают жесткие критерии к безопасности и комфорту автомобильных дорог. По результатам проверки замечаний к подрядчику не возникло. Отремонтированные участки соответствуют нормативам, они приняты в эксплуатацию», - отметил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов.

Обновленная дорога соединяет два крупных муниципалитета - Шатковский и Перевозский округа. Высокая интенсивность движения, включая личный и коммерческий транспорт, требовала скорейшего приведения трассы в нормативное состояние.

Параллельно с капитальным ремонтом на остальных участках дороги в весенне-летний сезон выполнялись и работы по содержанию: проводился ямочный и карточный ремонт, а в настоящее время заканчивается ремонт водопропускной трубы, важного элемента обеспечения долговечности дорожного полотна, в районе села Быков Майдан.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог Нижегородской области проводится по программе «Безопасные качественные дороги» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных