В Нижегородской области введены в эксплуатацию отремонтированные по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" участки дороги Перевоз – Шатк Общество

Фото: минтранс Нижегородской области

В Нижегородской области завершены ремонт и приемка двух участков автомобильной дороги Перевоз - Шатки. Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» велись на двух отрезках трассы: подъезд к рабочему поселку Шатки (более 3 км) и участок у села Смирново (более 5 км). Протяженность первого отремонтированного участка, проходящего около села Смирново, составила более 5 км, второго участка, расположенного непосредственно в рабочем поселке Шатки, – более 3 км. Ширина проезжей части на данных отрезках составляет от 6 до 12 м.

Специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий слой и современное покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Для повышения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка, обочины шириной 1 м укреплены щебнем. Качество выполненных работ подтверждено приемочной комиссией.

«Приемка объекта проводилась с оценкой на соответствие требованиям ГОСТ, которые устанавливают жесткие критерии к безопасности и комфорту автомобильных дорог. По результатам проверки замечаний к подрядчику не возникло. Отремонтированные участки соответствуют нормативам, они приняты в эксплуатацию», - отметил начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог ГКУ НО «ГУАД» Михаил Торопов.

Обновленная дорога соединяет два крупных муниципалитета - Шатковский и Перевозский округа. Высокая интенсивность движения, включая личный и коммерческий транспорт, требовала скорейшего приведения трассы в нормативное состояние.

Параллельно с капитальным ремонтом на остальных участках дороги в весенне-летний сезон выполнялись и работы по содержанию: проводился ямочный и карточный ремонт, а в настоящее время заканчивается ремонт водопропускной трубы, важного элемента обеспечения долговечности дорожного полотна, в районе села Быков Майдан.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог Нижегородской области проводится по программе «Безопасные качественные дороги» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.