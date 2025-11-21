Лучших муниципальных служащих наградили в Нижегородской области Политика

Фото: Олег Булыгин

21 ноября в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области".

Организатором конкурса традиционно выступил Совет муниципальных образований региона. В 2025 году мероприятие собрало рекордное количество участников — 72 представителя из 24 муниципалитетов. По итогам двухэтапного отбора звания победителей удостоились 64 муниципальных служащих и муниципальные команды.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель Совета муниципальных образований и глава Арзамаса Александр Щелоков, а также председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламента Владимир Паков.

Поздравляя победителей, Андрей Гнеушев отметил, что муниципальные служащие ежедневно доказывают: их деятельность — это не просто работа, а подлинное служение людям. Он напомнил, что регион вручает эти награды уже третий год подряд. По его словам, именно на местном уровне специалисты наиболее тесно взаимодействуют с населением, знают его нужды и первыми приходят на помощь в решении насущных вопросов. Гнеушев подчеркнул, что сильные муниципальные команды являются опорой регионального управления, а вручение наград — признание их заслуг и стимул для дальнейшего развития.

Конкурс "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области" проводится с 2023 года и направлен на поддержку профессиональных кадров местного самоуправления. В 2025 году участники соревновались в шести номинациях: строительство и архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология, муниципальная экономика и финансы, управление муниципальным имуществом, социальная политика, а также правовое, организационное и кадровое обеспечение, включая сферу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Александр Щелоков отметил, что конкурс стал значимой ежегодной традицией и действенным инструментом общественного признания труда муниципальных специалистов. Он подчеркнул, что с каждым годом растёт число участников, что свидетельствует о престижности и востребованности конкурса. По его словам, представленные проекты отличаются практической направленностью и зачастую находят применение в разных районах области, улучшая качество жизни жителей. Щелоков также сообщил, что лучшие инициативы победителей получают поддержку Совета муниципальных образований и выдвигаются на участие во Всероссийской муниципальной премии "Служение".

Победители конкурса были награждены дипломами I, II и III степени Совета муниципальных образований Нижегородской области, а также памятными подарками. Остальные участники получили благодарственные письма за вклад в развитие муниципальной службы.

После церемонии награждения победители приняли участие в стратегической сессии, посвящённой актуальным вопросам и перспективам развития системы местного самоуправления в регионе.

