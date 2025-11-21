Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Афиша

VII фестиваль "Голос флейты" пройдет в Нижнем Новгороде

21 ноября 2025 15:12 Афиша

В Нижегородской государственной филармонии имени С. Ростроповича с 26 по 29 ноября состоится VII фестиваль «Голос флейты» (0+). В этом году, кроме нижегородцев, в концертах примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Иркутска, Екатеринбурга и Стамбула. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«Голос флейты» — совместный проект Нижегородской филармонии и Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», который реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Московского флейтового центра Николая Плотникова, Российского национального музея музыки и Центра развития социальных проектов. Художественные руководители фестиваля — директор академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Андрей Малых и российская флейтистка Ирина Стачинская.

Фестиваль традиционно уделяет особое внимание поддержке молодых талантов. Форум откроется в Нижегородской филармонии 26 ноября концертом юных дарований — воспитанников детских музыкальных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Казани, Иркутска, Екатеринбурга и городов Крыма. Участие представителей из разных уголков России демонстрирует многообразие отечественной флейтовой культуры.

«Главная задача Ассоциации — поддержка и развитие духового искусства в России. Фестиваль «Голос флейты» наглядно показывает, как профессиональное сообщество объединяет усилия для воспитания молодых музыкантов, сохранения и передачи высоких традиций отечественной духовой школы», — отметил президент ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

География фестиваля расширяется с каждым годом, объединяя музыкантов из разных городов и стран. В этом году среди приглашенных исполнителей: турецкий флейтист-виртуоз, обладатель медали Королевской Бельгии Бюлент Эвджиль; солист оркестра Большого театра России Николай Попов; артистка заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Олеся Тертычная; концертмейстер группы флейт Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Яна Щрилева; солистка Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии Наталья Реченская; лауреат международных конкурсов Александр Гагаринов.

Фестиваль покоряет и новые города. 27 ноября впервые на сцену Дворца культуры Павлова вместе с именитыми солистами выйдут заслуженный коллектив РФ – Духовой оркестр Дворца культуры города Павлово, а также один из ведущих коллективов Турции, Стамбульский ансамбль флейтистов. Слушатели услышат концерты Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди и Сесиль Шаминад, «Венецианский карнавал» Джулио Бриччальди, Фантазию на темы оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» Николая Попова и экстравагантную пьесу для флейты-пикколо Piccolo Picante Дерека Буржуа.

28 ноября фестиваль переместится в интерьер бального зала Усадьбы Рукавишниковых. Слушателей ждёт погружение в мир камерной музыки: строгая красота сочинений Иоганна Себастьяна Баха и Георга Телемана, мелодическое изящество произведений Антонио Вивальди, виртуозность французского репертуара Раймона Гийо и нижегородские премьеры Аулиса Саллинена и Яна Круля. В концерте примет участие ансамбль солистов симфонического оркестра Нижегородской филармонии под управлением народного артиста России Владимира Понькина.

29 ноября в Кремлевском концертном зале состоится гала-концерт с участием академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Понькина. В программе — российская премьера Концерта №2 для флейты с оркестром Гарри Кроула; нижегородские премьеры Квартета для 4-х флейт с оркестром Отторино Респиги, Дивертисмента для флейты с оркестром Раймона Галлуа-Монбрена и Мексиканской фантазии для двух флейт с оркестром Самуэля Зимана. Центральным событием станет российская премьера эсхатологического произведения «Конец времени» современного турецкого композитора Озгюры Гюлбей, специально созданного для Стамбульского ансамбля флейтистов.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

Фото: Нижегородская государственная филармония им. С. Ростроповича

Концерты Нацпроект Филармония
