Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Афиша

Дирижер Валерий Гергиев откроет Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде

12 марта 2026 16:52 Афиша
Дирижер Валерий Гергиев откроет Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Народный артист России дирижер Валерий Гергиев выступит в Нижнем Новгороде на открытии юбилейного Московского Пасхального фестиваля (6+). Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, маэстро выйдет на сцену вместе с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров. Выступление пройдет в Нижегородской филармонии 13 апреля.

Губернатор подчеркнул, что предстоящий фестиваль станет самым масштабным за все годы его проведения. Значительная часть программы будет посвящена музыке Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В этом году отмечаются 135 лет со дня рождения Прокофьева и 120 лет со дня рождения Шостаковича.

"На сцене Нижегородской филармонии выступят легендарные музыкальные коллективы. В пятнадцатый раз перед нижегородским зрителем предстанет маэстро Валерий Гергиев", - написал Глеб Никитин. 

Он добавил, что фестиваль стартует 12 апреля в Москве, а на следующий день продолжится концертом в Нижнем Новгороде.

Ранее стала известна программа фестиваля INTERVALS-2026 (0+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

