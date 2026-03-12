Дирижер Валерий Гергиев откроет Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде

Фото:
Народный артист России дирижер Валерий Гергиев выступит в Нижнем Новгороде на открытии юбилейного Московского Пасхального фестиваля (6+). Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, маэстро выйдет на сцену вместе с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров. Выступление пройдет в Нижегородской филармонии 13 апреля.
Губернатор подчеркнул, что предстоящий фестиваль станет самым масштабным за все годы его проведения. Значительная часть программы будет посвящена музыке Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В этом году отмечаются 135 лет со дня рождения Прокофьева и 120 лет со дня рождения Шостаковича.
"На сцене Нижегородской филармонии выступят легендарные музыкальные коллективы. В пятнадцатый раз перед нижегородским зрителем предстанет маэстро Валерий Гергиев", - написал Глеб Никитин.
Он добавил, что фестиваль стартует 12 апреля в Москве, а на следующий день продолжится концертом в Нижнем Новгороде.
Ранее стала известна программа фестиваля INTERVALS-2026 (0+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 26 апреля.
