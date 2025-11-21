Эксперты обсуждают урбанистику и архитектуру на форуме ВАРМСУ Политика

Фото: ВАРМСУ

В Тюмени открылся третий региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Для обсуждения темы «Урбанистика и архитектура: создавая будущее» собрались 350 участников: представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса и общественных организаций, а также ведущие эксперты.

В ходе работы площадок участники обсуждают стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов. Особое внимание уделяется современным тенденциям в градостроительстве, инновационным подходам к проектированию городской среды и интеграции архитектурных решений для улучшения качества городской жизни.

Участников мероприятия приветствовали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Приветствуя участников регионального дня, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев поблагодарил всех, кто работает в местном самоуправлении, за каждодневный труд.

«Тюменская область принимает в эти дни не только региональный день форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», но и «Школу мэров». Также хотел бы отметить присутствие в зале участников региональной программы «Время героев». Огромное спасибо Александру Викторовичу Моору за теплый прием. Планируя с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления тематику региональных дней, мы хотели заглянуть за горизонт, найти новые точки роста для развития муниципалитетов и посмотреть, где можно перенять друг у друга лучшие практики. Тюменская область – динамично развивающийся регион. Тема урбанистики и архитектуры ярко представлена в Тюмени, Тобольске и других муниципальных образованиях. Я надеюсь, что лучший опыт коллег вы сможете применить в своих муниципальных образованиях на благо нашей страны и жителей конкретных муниципалитетов. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы людей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», - сказал Евгений Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что статус Тюменской области как лидера в урбанистике и архитектуре стал определяющим фактором при выборе региона для проведения региональных дней форума: «Тюменскую область выбрали для проведения регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» не случайно. Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска. Именно поэтому в эти дни главы муниципалитетов со всей страны соберутся в Тюменской области, чтобы обсудить стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов. Весь этот комплексный подход, объединяющий опыт и экспертный диалог, повышает качество жизни и обеспечивает устойчивое развитие территорий».

Нижегородскую область на региональном дне III Всероссийского муниципального форума представляет глава глава Шахуньи Антон Пугачев.

«Деловая программа форума насыщена: визионерские лекции, практические мастер-классы, панельные дискуссии и мастерская муниципальных практик. Уверен, что форум станет мощным импульсом для обмена опытом, рождения новых идей и укрепления связей между регионами. Наша малая родина – наша главная сила! Горжусь возможностью внести свой вклад в ее процветание», - написал Пугачев в своем телеграм-канале.

Региональные дни форума, проходящие в 8 субъектах страны с октября 2025 по март 2026 года, позволят охватить более 5 тысяч представителей муниципальных образований и станут основой для формирования единой программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Форум состоится в апреле 2026 года в г. Москве. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Также в рамках форума пройдет III Всероссийская муниципальная премия «Служение». Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.