Канадец на велосипеде пропал в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции за несколько часов установили местонахождение пропавшего гражданина Канады. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отдел МВД "Лысковский" обратилась жительница села Варганы. Она рассказала, что её сосед, 18‑летний канадец, рано утром уехал из дома на велосипеде и с тех пор не выходил на связь.

Полицейские выяснили, что молодой человек покинул дом в 06:30. По данным правоохранителей, он взял с собой ноутбук и уехал, пока остальные жильцы ещё спали.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшего неподалёку от села Высокий Оселок. Он успел преодолеть около 30 километров.

Полицейские доставили молодого человека в медучреждение. После обследования его сопроводили домой. По информации правоохранителей, угрозы его жизни и здоровью нет.