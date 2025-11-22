Иномарка насмерть сбила 74-летнюю женщину в Нижнем Новгороде

Фото:
Водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на 74-летнюю женщину в Советском районе областного центра, сообщили в городском ОГИБДД.
Трагедия произошла 18 ноября около 17:30 возле дома №10 на улице Саврасова. Пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась, несмотря на усилия медиков.
Ранее сообщалось о другом жутком ДТП, в котором погибли две пенсионерки. В Выксе на женщин 69 и 70 лет наехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого был мужчина без прав. Пострадавших на скорой увезли в больницу, где они вскоре умерли. Возбуждено уголовное дело.
