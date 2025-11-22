Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Иномарка насмерть сбила 74-летнюю женщину в Нижнем Новгороде

Иномарка насмерть сбила 74-летнюю женщину в Нижнем Новгороде

Фото: отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по Н. Новгороду

Водитель автомобиля "Рено" совершил наезд на 74-летнюю женщину в Советском районе областного центра, сообщили в городском ОГИБДД. 

Трагедия произошла 18 ноября около 17:30 возле дома №10 на улице Саврасова. Пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась, несмотря на усилия медиков.

Ранее сообщалось о другом жутком ДТП, в котором погибли две пенсионерки. В Выксе на женщин 69 и 70 лет наехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого был мужчина без прав. Пострадавших на скорой увезли в больницу, где они вскоре умерли. Возбуждено уголовное дело. 

