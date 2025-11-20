Водитель без прав сбил пенсионерок на пешеходном переходе в Выксе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Две женщины пожилого возраста получили травмы в результате дорожного происшествия, произошедшего вечером 19 ноября в Нижегородской области. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась около пяти часов вечера на одной из улиц города Выкса. Автомобиль марки "ВАЗ" двигался по Советской улице, когда сбил двух пешеходов — 70 и 69 лет. Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Выяснилось, что 29-летний мужчина, управлявший машиной, не имел водительского удостоверения.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе "Нижний Новгород - Киров" под Шахуньей. Погибли два человека.