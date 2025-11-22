Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

72 нижегородские компании воспользовались услугой по регистрации и продвижению МСП на международных электронных площадках за все время ее действия – с 2021 года. Объем поддержки, которую оказывает Центр поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», превысил 85 млн рублей.

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) берёт на себя 80% затрат, связанных с выводом компании на международную электронную торговую площадку, включая залог, абонентскую плату и операционные расходы.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова отметил, что благодаря услуге ЦПЭ по регистрации и продвижению на международных маркетплейсах предприниматели региона вышли на рынки Республики Беларусь, Сербии, Индии, Саудовской Аравии, Турции, Китая.

«Наши специалисты помогают компаниям пройти регистрацию, составляют перевод информации с упаковки товара, проводят съемку, разрабатывают план по продвижению продукта. Также компаниям доступны услуги по подбору и оплате помещения для хранения изделий за рубежом на срок до шести месяцев. Общие затраты по выводу компаний на международные маркетплейсы достигают одного миллиона рублей на организацию. За все время действия услуги нижегородские компании заработали более 85 миллионов рублей на реализации товаров», - рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что в этом году на международные рынки вышли две нижегородские организации: ООО «НПФ «Реабилитационные технологии» (производитель медицинского оборудования для реабилитации здоровья – на торговую площадку Medical Expo (VirtualExpo), а ООО «Фабрика карнавала» (изготовитель маскотов и ростовых кукол для праздников) – на электронную торговую площадку Amazon.

Воспользоваться услугой по выходу на международные маркетплейсы могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).