Алексей Шпилевский прокомментировал состояние игрового состава "Пари НН"

На послематчевой встрече с журналистами главный тренер футбольного клуба "Пари НН" Алексей Шпилевский подвёл итоги матча c "Зенитом", который закончился поражением со счётом 0:2, и поделился своими мыслями о будущем команды.

Он подчеркнул, что очень доволен своими игроками - их самоотдачей и мастерством, и такую команду ему хочется тренировать.

"У нас остались две игры с конкурентами по нижней части таблицы. Будем стараться набрать там очки", - добавил он.

Шпилевский заявил, что планирует зимой обсудить с руководством клуба возможные изменения в кадровой политике, поскольку текущее положение дел требует серьёзных решений.

"Летом мы не смогли усилить состав так, как это было необходимо, и теперь это сказывается на результатах. Однако те игроки, которые сейчас есть в нашем распоряжении, выкладываются на полную, и мы благодарны им за это. Но все видят, что нам нужно усиление. Иначе будет очень тяжело, потому что выше головы не прыгнешь", — пояснил тренер.

Шпилевский также коснулся темы комплектования состава и перспектив возвращения травмированных игроков к следующему туру.

Так, по его словам, Никита Каккоев выпал из игрового состава надолго. В ближайшее время к командным тренировкам возвращаются Кастильо и Мамаду, Хуан Боселли. Олусегун пока под вопросом, поскольку во время тренировки его беспокоило колено. "Мы нуждаемся в каждом из них", - подчеркнул Шпилевский.

После 16 туров текущего сезона РПЛ "Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице с восемью набранными очками. В следующем туре команда сыграет выездной матч против "Акрона". Игра состоится 29 ноября и начнётся в 14:00 по московскому времени.

