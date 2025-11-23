Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Спорт

Антон Евменов сменил Александра Удальцова на посту спортдиректора ФК "Пари НН"

23 ноября 2025 20:09 Спорт
Фото: ФК "Пари НН"

Антон Евменов назначен новым спортивным директором ФК "Пари НН": он займёт ключевую позицию в управлении спортивным департаментом клуба. Об этом объявила пресс-служба нижегородской команды.

Согласно предоставленной информации, 43-летний специалист обладает богатым опытом работы в российском и международном футболе. Он был спортивным директором ЦСКА и "Енисея" и дважды занимал пост шеф-скаута "Зенита". В ЦСКА он также возглавлял селекционный отдел и работал скаутом.

За свою карьеру Евменов получил опыт работы на Кипре и в Нидерландах. Он управлял кипрским клубом "Пафос" и занимал должность спортивного директора нидерландского "Ден Босха".

Начало профессионального пути Евменова связано с "Торпедо-Металлургом", который позже был переименован в "Москву". Там он работал на административных должностях и занимался международным скаутингом.

Уточняется, что Александр Удальцов, который ранее руководил спортивным блоком "Пари НН", остаётся в команде и продолжит работать в клубе на другой позиции.

Напомним, в сентябре в клубе сменился генеральный директор - вместо ушедшего Давида Мелик-Гусейнова пост занял Виталий Карасёв. А вот слухи о смене спортивного тогда директора были опровергнуты.

Ранее руководство футбольного клуба "Пари НН" назначило 34-летнего Алексея Гладкова на должность исполнительного директора.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных