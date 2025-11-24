На ток-шоу КМ Talks в Нижнем Новгороде собрались эксперты по недвижимости и экономике Экономика

17 ноября состоялось ток-шоу группы компаний "Каркас Монолит" КМ Talks. На этом мероприятии квалифицированные эксперты в области экономики и недвижимости затронули ряд насущных тем, в частности касающихся инвестирования.

Мероприятие посетил корреспондент издания NewsNN.

Эксперты отметили, что в первой очереди стоимость квадратного метра выросла с 105,4 тысячи рублей в начале стройки до 176,6 тысячи рублей по завершении работ в июле 2023-го. Во второй очереди цена за квадратный метр с сентября 2023 года по ноябрь текущего года возросла с 183,2 тысячи до 275,6 тысячи рублей.

По словам экономиста, доцента факультета экономики МГУ Олега Буклемишева, экономическая ситуация в Нижегородской области выглядит вполне устойчиво на фоне средних показателей по стране. Он отметил, что тенденции и динамика цен рынка недвижимости подтверждают данное заявление – стоимость квадратного метра в регионе с начала 2025 года выросла на 6,9%, а с сентября 2024 года – на 11%. Данные показатели опережают среднероссийские темпы.

Эксперт в сфере недвижимости Наталья Глебова указала, что Нижегородская область в настоящее время занимает второе место по состоянию инвестиционного климата после Москвы. Это означает, что в регион будут направляться инвестиции, что в конечном итоге будет способствовать росту цен на недвижимость.

Участники ток-шоу также обсудили еще одну важную тему — ключевую ставку. По словам директора застройщиков, входящих в группу компаний "Каркас Монолит", Павла Фролова, именно этот показатель влияет на условия проектного финансирования со стороны банков, а также на проценты по ипотеке для покупателей.

Кроме того, на обсуждение был поставлен актуальнейший вопрос — рост цен на жилье. В ответ на вопросы зрителей финансовый директор группы компаний Сергей Маслов подчеркнул, что себестоимость строительства постоянно увеличивается.