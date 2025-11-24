Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября

Фото:
Завтра, 25 ноября, состоится прямая линия с Глебом Никитиным.
Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция (12+) начнется в 13:00.
Оставить сообщение для главы региона можно по телефонам 8-800-775-22-21, 8 (831) 233-01-00, а также на сайте правительства Нижегородской области.
Напомним, что 19 ноября Глеб Никитин встретился с бизнес-сообществом. В ходе встречи, которая длилась почти 4 часа, губернатор ответил более чем на 40 вопросов.
