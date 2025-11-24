Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 ноября 2025 13:48Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября
24 ноября 2025 12:58Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области
24 ноября 2025 12:00Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области
23 ноября 2025 07:57Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области
22 ноября 2025 10:04Глава Городца Александр Мудров получил звание "Мэр года"
21 ноября 2025 18:35Эксперт-мониторинг с 14 по 21 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
21 ноября 2025 17:28Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу
21 ноября 2025 16:41Эксперты обсуждают урбанистику и архитектуру на форуме ВАРМСУ
21 ноября 2025 14:40Лучших муниципальных служащих наградили в Нижегородской области
21 ноября 2025 09:05Люлин: парламент оперативно отреагирует на все поступившие вопросы от предпринимателей
Политика

Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября

24 ноября 2025 13:48 Политика
Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября

Фото: Кира Мишина

Завтра, 25 ноября, состоится прямая линия с Глебом Никитиным. 

Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция (12+) начнется в 13:00. 

Оставить сообщение для главы региона можно по телефонам 8-800-775-22-21, 8 (831) 233-01-00, а также на сайте правительства Нижегородской области.

Напомним, что 19 ноября Глеб Никитин встретился с бизнес-сообществом. В ходе встречи, которая длилась почти 4 часа, губернатор ответил более чем на 40 вопросов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин прямая линия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных