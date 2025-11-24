Вертолетную площадку построят в нижегородском кардиоцентре в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют построить вертолетную площадку для нужд Научно-исследовательского института – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королева к февралю 2026 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Организация здравоохранения объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения капремонта территории под размещение площадки. Стоимость контракта составляет 13,7 млн рублей. Подрядчик определится по итогам закупки, итоги которой подведут 25 ноября 2025 года.

Согласно условиям, подрядная организация должна будет провести работы в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта. Срок окончания работ - февраль 2026 года.

Ранее сообщалось, что будущая вертолетная площадка станет общей для двух медучреждений — НИИ-СККБ и Нижегородской областной детской клинической больницы. Объединение инфраструктуры реализуется в рамках проекта "Квартал здоровья", инициированного губернатором Нижегородской области.

Проект предусматривает централизацию ключевых служб: лабораторий, пищеблоков, транспортного обслуживания, а также благоустройство территории с организацией удобных подъездов и парковок. Кроме того, планируется строительство пансионата для пациентов и их родственников, что позволит повысить эффективность работы больниц без увеличения коечного фонда.

Реализация проекта "Квартал здоровья" идет параллельно с модернизацией учреждений и направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".