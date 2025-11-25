Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 16:23Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится
25 ноября 2025 16:22Обладателям премии года — премиум-приз: "Ростелеком" наградил нижегородских бизнес-лидеров
25 ноября 2025 16:1330-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
25 ноября 2025 15:57Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать
25 ноября 2025 15:55Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона
25 ноября 2025 15:40Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года
25 ноября 2025 15:29Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО
25 ноября 2025 15:22Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году
25 ноября 2025 15:18Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде
Общество

Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона

25 ноября 2025 15:55 Общество
Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС запустила новую базовую станцию 4G в поселке Дубравный в Нижнем Новгороде. Теперь скорость мобильного интернета увеличилась на 40%. Это особенно актуально накануне зимы, когда в поселок приезжают любители активного отдыха.

Телеком-оборудование установили на улице 1-я Дубравная в Сормовском районе. Новая станция охватывает не только сам Дубравный, но и железнодорожную станцию, лыжные базы "Олень" и "Снежинка", а также отель "Беркут". Теперь и местные жители, и туристы смогут без перебоев смотреть видео, работать удаленно или просто оставаться на связи.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, важной задачей остается создание комфортной цифровой среды как для жителей, так и для гостей региона. Он отметил, что запуск новой станции значительно улучшил качество связи и обеспечил стабильный интернет в преддверии сезона зимнего туризма.

Повышенная скорость мобильного интернета теперь доступна и в ключевых точках поселка — поликлинике, почтовом отделении, банке и других важных учреждениях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Лыжный спорт МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных