Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона Общество

Фото: Александр Воложанин

Цифровая экосистема МТС запустила новую базовую станцию 4G в поселке Дубравный в Нижнем Новгороде. Теперь скорость мобильного интернета увеличилась на 40%. Это особенно актуально накануне зимы, когда в поселок приезжают любители активного отдыха.

Телеком-оборудование установили на улице 1-я Дубравная в Сормовском районе. Новая станция охватывает не только сам Дубравный, но и железнодорожную станцию, лыжные базы "Олень" и "Снежинка", а также отель "Беркут". Теперь и местные жители, и туристы смогут без перебоев смотреть видео, работать удаленно или просто оставаться на связи.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, важной задачей остается создание комфортной цифровой среды как для жителей, так и для гостей региона. Он отметил, что запуск новой станции значительно улучшил качество связи и обеспечил стабильный интернет в преддверии сезона зимнего туризма.

Повышенная скорость мобильного интернета теперь доступна и в ключевых точках поселка — поликлинике, почтовом отделении, банке и других важных учреждениях.