Общество

Нижегородские власти изымут участок для жилой застройки на Автозаводе

02 октября 2025 14:38
Нижегородские власти изымут участок для жилой застройки на Автозаводе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируется изъятие земельного участка и здания в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий приказ опубликован министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области 2 октября 2025 года.

Речь идет о территории площадью 5,4 тыс. кв. м, на которой расположены складское помещение размером 168 кв. м и ливневая канализация объемом 7 кубометров. Объекты принадлежат зарегистрированной в Нижнем Новгороде компании ООО "Москва Сити".

Согласно приказу, собственнику будет выплачена компенсация, соответствующая рыночной стоимости недвижимости. Средства на выкуп предоставит застройщик проекта КРТ — компания ООО СЗ "Альфа.Норма".

Если владелец откажется передать имущество добровольно, участок и здание будут изъяты в судебном порядке.

Контролировать выполнение приказа намерен лично министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, что в начале 2025 года был заключен договор КРТ в Автозаводском районе с ООО "СЗ "Альфа.Норма". Застройщик будет развивать территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также между улицами Львовской и Дворовой.

Имущество КРТ Строительство
