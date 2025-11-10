Участок с домом изымают для КРТ на Автозаводе Экономика

Фото: минград Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода началась процедура изъятия земельного участка в рамках проекта комплексного развития территории. Соответствующее распоряжение опубликовано министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Речь идет об участке площадью 726 квадратных метров, расположенном на улице Калининградской, дом 10. Земля принадлежит Алексею Калмыкову и используется под индивидуальный жилой дом. Участок подлежит изъятию для государственных нужд с выплатой компенсации за счет средств застройщика — ООО СЗ "Альфа.Норма".

Изъятие проводится в соответствии с договором о комплексном развитии территории, заключенным 25 февраля 2025 года. Территория проекта охватывает кварталы в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также между улицами Львовской и Дворовой.

Компания "Альфа.Норма" должна определить размер компенсации, провести переговоры с собственником, подготовить и направить проект соглашения об изъятии. В случае отказа от добровольной передачи участка, застройщик вправе обратиться в суд.

Ранее в районе началось изъятие участка площадью 5,4 тыс. квадратных метров, принадлежащего ООО "Москва Сити" из Нижнего Новгорода. На нем расположены склад и ливневая канализация.

Также сообщалось, что в октябре в Нижнем Новгороде обсудили как нацпроект "Инфраструктура для жизни" воплощается на прибрежных территориях города.