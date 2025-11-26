Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Нижегородские разработчики представили дрон "Турист"

26 ноября 2025 15:50 Общество
Нижегородские разработчики представили дрон Турист

Фото: Народный фронт

Разработчики из нижегородского конструкторского бюро при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили беспилотный летательный аппарат коптерного типа «Турист». Дрон апробирован и поставляется в зону специальной военной операции. Работа конструкторского бюро организована в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«Мы производим беспилотный летательный аппарат «Турист», который применяется в зоне СВО. Этот дрон может использоваться и в режиме камикадзе, и в режиме разведки. Для режима камикадзе мы специально доработали и сделали площадку для крепления снаряда в соответствии с запросами бойцов. «Турист» был протестирован нами совместно с представителем военнослужащих. Он рассчитан на максимальный вес до 5 кг, дальность полета - 12 км», – рассказал представитель компании-производителя Александр.

По его словам, за прошлый год компания поставила российским военным подразделениям около 1 200 квадрокоптеров, планируется к отгрузке ещё 400 штук.

«Мы общаемся с бойцами, получаем положительные отзывы и видео, которые демонстрируют результаты успешного поражения целей», – добавил Александр.

Кроме того, нижегородцы разработали собственное устройство для противостояния средствам радиоэлектронной борьбы противника. Компактный модуль может устанавливаться на любые дроны и обеспечивать работу в условиях помех.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого ведется разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих к ним. Кроме того, формируется база для производства следующих поколений дронов, и создается система непрерывной подготовки специалистов для этой сферы.

В Нижегородской области по нацпроекту создан профильный научно-производственный центр испытаний и компетенций для развития отрасли БАС. Сеть таких центров будет создана в разных регионах страны. В Нижегородской области внедрен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
БАС беспилотники Нацпроект
