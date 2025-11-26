Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подвело итоги конкурсного отбора по субсидированию части затрат на приобретение нового отечественного оборудования. Мера поддержки реализуется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» с учетом софинансирования из федеральных средств.

По итогам конкурсного отбора 15 компаний получат компенсацию затрат на приобретение нового оборудования, а общий объем поддержки превысит 85 млн рублей.

«Компенсация затрат на покупку российского оборудования – это эффективный инструмент, который поддерживает промышленность сразу по двум направлениям: предприятия могут приобретать оснащение по более доступной стоимости, а отечественные заводы-производители получают спрос на свою продукцию. Такой подход укрепляет промышленный потенциал региона и вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета страны», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Для возмещения учитывались затраты по договорам купли-продажи нового отечественного оборудования, приобретённого в 2023-2025 году. Компенсация составляет до 50% стоимости, но не более 15 млн рублей для каждого предприятия. Претендовать на субсидии могли компании, зарегистрированные в Нижегородской области и ведущие деятельность в сфере обрабатывающей промышленности.

При оценке заявок учитывались дополнительные критерии: принадлежность к промышленным кластерам региона, участие в федеральном проекте «Производительность труда» и в конкурсе «Молодой промышленник года». Также учитывались работа с государственной информационной системой промышленности (ГИСП) и оказание поддержки нижегородским участникам СВО. Основным условием получения поддержки было включение приобретенного оборудования в Реестр российской промышленной продукции.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».