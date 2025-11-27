Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2025 10:49Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
27 ноября 2025 10:26Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО
27 ноября 2025 07:00Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах
26 ноября 2025 18:52Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов
26 ноября 2025 18:09Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО
26 ноября 2025 17:49Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса"
26 ноября 2025 15:58Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти
26 ноября 2025 15:54Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования
26 ноября 2025 15:49На 16% выросла выработка у нижегородского изготовителя алюминиевых деталей благодаря "Производительности труда"
Экономика

Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО

27 ноября 2025 10:26 Экономика
Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО

Фото: УТЗН Нижегородской области

48 консультантов Нижегородского кадрового центра «Работа России» прошли специальное обучение по индивидуальному кадровому сопровождению участников СВО и их семей. Обучение было организовано в рамках масштабной программы Минтруда РФ, в которой участвовали почти 1 000 человек из всех регионов страны.

«Участники специальной военной операции — приоритет в работе кадровых центров «Работа России». Наша задача – обеспечить все условия для их возвращения на рынок труда. Эту работу нельзя выполнять формально: от сотрудников требуется максимально высокий уровень эмпатии, умение работать проактивно. Для того чтобы сделать их работу максимально эффективной, Центр компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» разработал специальную программу повышения квалификации. В ней акцент сделан на вопросах бережной коммуникации, особенностях маршрутизации и составления индивидуального карьерного плана участника СВО», — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Особое внимание в программе было уделено методологии индивидуального сопровождения. Специалисты освоили инструменты для проведения углубленной профориентационной диагностики, которая учитывает не только профессиональные навыки, но и уникальные компетенции, приобретенные в ходе СВО.

«Для Нижегородской области трудоустройство и сопровождение участников СВО – это задача особой важности. Мы понимаем, что за каждым обращением стоит человек, прошедший серьезные испытания, и наша цель – помочь ему обрести новую точку опоры в гражданской жизни, выстроить карьерную траекторию с учетом всего багажа его опыта. Служба занятости Нижегородской области работает в режиме «одного окна», предоставляя каждому обратившемуся участнику СВО полный комплекс мер поддержки: от карьерного консультирования и профориентации до подбора вакансий и содействия в переобучении. Каждому ветерану назначается персональный куратор, который сопровождает его на всех этапах интеграции в профессию», – подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Карьерные и кадровые консультанты также получили навыки информирования работодателей о преимуществах найма ветеранов и о мерах господдержки.

«Наши специалисты освоили методику совместной разработки пошагового плана, который охватывает весь путь – от социально-трудовой реабилитации до успешного трудоустройства. Это включает и поддержку, и мотивацию на каждом этапе, чтобы помочь человеку преодолеть возможные сомнения и уверенно двигаться к своей новой трудовой цели», – отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Узнать подробности можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект СВО Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных