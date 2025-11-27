Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

48 консультантов Нижегородского кадрового центра «Работа России» прошли специальное обучение по индивидуальному кадровому сопровождению участников СВО и их семей. Обучение было организовано в рамках масштабной программы Минтруда РФ, в которой участвовали почти 1 000 человек из всех регионов страны.

«Участники специальной военной операции — приоритет в работе кадровых центров «Работа России». Наша задача – обеспечить все условия для их возвращения на рынок труда. Эту работу нельзя выполнять формально: от сотрудников требуется максимально высокий уровень эмпатии, умение работать проактивно. Для того чтобы сделать их работу максимально эффективной, Центр компетенций в сфере занятости «ВНИИ труда» разработал специальную программу повышения квалификации. В ней акцент сделан на вопросах бережной коммуникации, особенностях маршрутизации и составления индивидуального карьерного плана участника СВО», — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Особое внимание в программе было уделено методологии индивидуального сопровождения. Специалисты освоили инструменты для проведения углубленной профориентационной диагностики, которая учитывает не только профессиональные навыки, но и уникальные компетенции, приобретенные в ходе СВО.

«Для Нижегородской области трудоустройство и сопровождение участников СВО – это задача особой важности. Мы понимаем, что за каждым обращением стоит человек, прошедший серьезные испытания, и наша цель – помочь ему обрести новую точку опоры в гражданской жизни, выстроить карьерную траекторию с учетом всего багажа его опыта. Служба занятости Нижегородской области работает в режиме «одного окна», предоставляя каждому обратившемуся участнику СВО полный комплекс мер поддержки: от карьерного консультирования и профориентации до подбора вакансий и содействия в переобучении. Каждому ветерану назначается персональный куратор, который сопровождает его на всех этапах интеграции в профессию», – подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Карьерные и кадровые консультанты также получили навыки информирования работодателей о преимуществах найма ветеранов и о мерах господдержки.

«Наши специалисты освоили методику совместной разработки пошагового плана, который охватывает весь путь – от социально-трудовой реабилитации до успешного трудоустройства. Это включает и поддержку, и мотивацию на каждом этапе, чтобы помочь человеку преодолеть возможные сомнения и уверенно двигаться к своей новой трудовой цели», – отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Узнать подробности можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.