Стартовала регистрация учебных заведений на Международную олимпиаду "IT-Планета 2026" Наука

Стартовала регистрация учебных заведений высшего и среднего профессионального образования на Международную олимпиаду «IT-Планета 2026». Регистрация участников олимпиады, в свою очередь, стартует 15 января 2026 года.

Олимпиада «IT-Планета» – это масштабная инициатива, направленная на выявление и поддержку наиболее способных и подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы. Ежегодно в соревнованиях участвуют около 20 тысяч человек более чем из 1000 вузов и колледжей России и стран СНГ, что подчеркивает статус олимпиады как одного из ключевых событий для образовательного сообщества.

Вузы и колледжи могут быть зарегистрированы их официальными представителями с 10 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно на официальном сайте олимпиады – it-planet.org. Регистрация обеспечит централизованное и командное участие студентов и аспирантов в соревнованиях.

Все зарегистрированные учреждения автоматически включаются в рейтинг лучших образовательных организаций стран-участниц. Борьба за место в этом рейтинге – это возможность заявить о качестве своей подготовки и войти в число лидеров ИТ-образования.

Олимпиада позволяет участникам не только проверить и повысить уровень знаний, но и получить прямой доступ к карьерным возможностям. Ежегодно около 400 из 20 тысяч участников доходят до финала, а 70 становятся победителями. Они получают ценные призы и приглашения на производственную практику, стажировку или трудоустройство от ведущих ИТ-компаний.

Программа олимпиады XVII сезона включает в себя конкурсы по программированию, базам данных, администрированию операционных систем, робототехнике, искусственному интеллекту, информационной безопасности и другим актуальным направлениям. Все задания имеют прикладной характер и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения. Например, участники смогут проверить свои навыки работы в экосистеме инфраструктурного ПО Группы «Астра».

Помимо основных конкурсов, программа олимпиады включает в себя профильные мероприятия-спутники.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и внесена в план мероприятий по реализации стратегии международного молодëжного сотрудничества государств – участников СНГ. Организатором выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».

Напомним, что проведение подобных олимпиад отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.