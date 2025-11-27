Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
27 ноября 2025 10:29Делегация Нижегородской области начала работу на V Конгрессе молодых ученых
26 ноября 2025 17:36Стартовала регистрация учебных заведений на Международную олимпиаду "IT-Планета 2026"
25 ноября 2025 07:00Центр аэродинамики вентиляционных систем открылся в Нижегородской области
19 ноября 2025 16:2112 научных проектов, поддержанных Нижегородским НОЦ, легли в основу серийной инновационной продукции
15 ноября 2025 16:29Ученые ННГУ обнаружили средиземноморского рачка в Нижегородской области
14 ноября 2025 16:25Нижегородские ученые запатентовали сверхпроводящий детектор
11 ноября 2025 19:17Нижегородская область вошла в пятерку лидеров ПФО по числу заявок на изобретения
10 ноября 2025 17:30Робот-медсестра, энергопассивный дом, дроны: что изобретают в нижегородских вузах
10 ноября 2025 16:11Затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей
01 ноября 2025 17:23Директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее
Наука

Стартовала регистрация учебных заведений на Международную олимпиаду "IT-Планета 2026"

26 ноября 2025 17:36 Наука

Стартовала регистрация учебных заведений высшего и среднего профессионального образования на Международную олимпиаду «IT-Планета 2026». Регистрация участников олимпиады, в свою очередь, стартует 15 января 2026 года.

Олимпиада «IT-Планета» – это масштабная инициатива, направленная на выявление и поддержку наиболее способных и подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы. Ежегодно в соревнованиях участвуют около 20 тысяч человек более чем из 1000 вузов и колледжей России и стран СНГ, что подчеркивает статус олимпиады как одного из ключевых событий для образовательного сообщества.

Вузы и колледжи могут быть зарегистрированы их официальными представителями с 10 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно на официальном сайте олимпиады – it-planet.org. Регистрация обеспечит централизованное и командное участие студентов и аспирантов в соревнованиях.

Все зарегистрированные учреждения автоматически включаются в рейтинг лучших образовательных организаций стран-участниц. Борьба за место в этом рейтинге – это возможность заявить о качестве своей подготовки и войти в число лидеров ИТ-образования.

Олимпиада позволяет участникам не только проверить и повысить уровень знаний, но и получить прямой доступ к карьерным возможностям. Ежегодно около 400 из 20 тысяч участников доходят до финала, а 70 становятся победителями. Они получают ценные призы и приглашения на производственную практику, стажировку или трудоустройство от ведущих ИТ-компаний.

Программа олимпиады XVII сезона включает в себя конкурсы по программированию, базам данных, администрированию операционных систем, робототехнике, искусственному интеллекту, информационной безопасности и другим актуальным направлениям. Все задания имеют прикладной характер и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения. Например, участники смогут проверить свои навыки работы в экосистеме инфраструктурного ПО Группы «Астра».

Помимо основных конкурсов, программа олимпиады включает в себя профильные мероприятия-спутники. 

Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и внесена в план мероприятий по реализации стратегии международного молодëжного сотрудничества государств – участников СНГ. Организатором выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». 

Напомним, что проведение подобных олимпиад отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных