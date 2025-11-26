Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
26 ноября 2025 14:19 Политика
Более 6 500 вопросов поступило на прямую линию с Глебом Никитиным

Фото: Максим Герасимов

Более 6 500 вопросов поступило в ходе проведения прямой линии с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Из них 2 859 обработали сотрудники кол-центра. 3 721 обращение оставили жители региона на сайте правительства Нижегородской области и на платформе «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе» в разделе «Прямые линии». В число самых популярных вопросов вошли те, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства.

За три часа прямой линии губернатор Нижегородской области рассмотрел почти 30 вопросов, ответы на которые были даны в ходе трансляции.

Глава региона в прямом эфире рассказал о глобальных задачах для Нижегородской области, которые связаны с демографией, экономикой и поддержкой участников СВО и членов их семей. Также Глеб Никитин ответил на вопросы жителей о мерах поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения, объяснил цели и преимущества создания межрайонных медицинских центров, заявил об открытии 16 дополнительных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных в ответ на обращение молодых родителей.

 «Каждый вопрос, поступивший от жителей области, мы обязательно отработаем, и всем, кто направлял свои обращения, будет дан ответ. Как показывает опыт прошлых лет, значительную часть вопросов удается решить положительно. Благодарю нижегородцев за активность и неравнодушие к судьбе родного региона!» - сказал Глеб Никитин.

В ходе прямой линии также рассматривались темы комплексного развития территорий, реализации крупных социальных и инфраструктурных проектов, в том числе строительства метро в Нижнем Новгород, реконструкции станции аэрации, реновации территории стадиона «Водник», создания логистического комплекса в Новинках и др. Часть вопросов касалась работы общественного транспорта. Губернатор Нижегородской области рассказал, какие меры принимаются для повышения транспортной доступности.

Наиболее активно направляли свои вопросы на прямую линию жители Воротынского, Богородского округов и Нижнего Новгорода.

В социальных сетях, где велась трансляция, пользователи оставили более 3500 комментариев с вопросами и предложениями.

В ходе прямого эфира руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков озвучил самые частые вопросы, которые нижегородцы направляют органам власти в интернете. Так, среди заметных тем этого года - ограничение работы мобильной связи и интернета, с июля по этому поводу пришло более 2,5 тыс. обращений. Губернатор подчеркнул, что такие решения принимаются из соображений безопасности. В то же время правительство региона совместно с федеральными органами власти работает над расширением «белых списков» сайтов и сервисов, которые продолжают действовать в условиях ограничения основного трафика, и расширяет покрытие территорий сетями Wi-Fi.

По всем обращениям, не прозвучавшим в эфире, жители получат ответы от профильных ведомств. Информация поступит по указанным контактным данным.

 

Теги:
Глеб Никитин прямая линия ЦУР
