Миллиард рублей направят на покупку коммунальной техники в Нижнем Новгороде

Миллиард рублей направят на покупку коммунальной техники в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Администрация Нижнего Новгорода намерена приобрести коммунальную технику на общую сумму 1 млрд рублей по льготной программе ДОМ.РФ. Об этом на заседании комиссии городской думы по транспорту сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в феврале город рассчитывает получить гарантийное письмо от правительства региона о выделении финансирования. После этого планируется приступить к подготовке аукционной документации.   

Закупка будет осуществляться на условиях софинансирования: 500 млн рублей направит область и 500 млн — городской бюджет. Финансирование рассчитано на 7 лет.  

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что в лизинг планируется взять почти 110 единиц спецтехники. В список входят машины для круглогодичной уборки города: автогрейдеры, бульдозеры, фронтальные и мини-погрузчики, тракторы и другая техника.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

