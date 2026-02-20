Более 100 ветеранов СВО и их родных посетили Ярмарку вакансий в Нижнем Новгороде Экономика

Более 100 ветеранов специальной военной операции и членов их семей стали участниками специализированной «Ярмарки вакансий», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Организаторами выступили Проектный инклюзивный офис при Нижегородском кадровом центре «Работа России» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Основная задача таких мероприятий - содействие в профессиональной адаптации и трудоустройстве участников специальной военной операции, а также членов их семей.

В период проведения ярмарки состоялось более 180 собеседований, свыше 50 граждан получили направления на трудоустройство.

«Поддержка ветеранов СВО — наш общий долг и приоритетная задача. Мы видим конкретный результат: более 50 человек, нашедших работу, обрели уверенность в завтрашнем дне. Такие специализированные ярмарки вакансий максимально эффективно соединяют наших защитников с ведущими предприятиями области и помогают быстро найти достойную работу, соответствующую их профессиональным навыкам и стремлениям», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Свои вакансии на ярмарке представили 23 работодателя из ключевых отраслей экономики. Соискателям было доступно более 200 предложений от предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств, транспортной логистики, а также из IT и социальной сферы. Представители бизнеса подчеркнули готовность рассматривать кандидатов без опыта в конкретной сфере, предлагая корпоративное обучение и помощь в профессиональной адаптации.

«Ярмарки вакансий для ветеранов СВО — это не просто точки трудоустройства, это мост в новую жизнь. После службы важно не только вернуться домой, но и почувствовать себя востребованным, нужным, уверенным в завтрашнем дне. Мы видим, как наши герои, обладая невероятной выносливостью, дисциплиной и управленческими навыками, находят своё место в гражданской профессии — от IT до строительства, от силовых ведомств до социальной сферы. Каждая ярмарка вакансий — это шанс реализовать потенциал, получить достойную работу и построить новую карьеру. А для нас как для фонда «Защитники Отечества» это подтверждение, что мы не просто помогаем пройти реабилитацию и оформить документы — мы помогаем строить будущее», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Для гостей ярмарки работала консультационная зона. Специалисты регионального центра «Мой бизнес» и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области консультировали по вопросам мер поддержки предпринимательства, включая оформление социального контракта на открытие собственного дела. Карьерные консультанты кадрового центра помогали ветеранам и их близким в составлении резюме, прохождении профориентационного тестирования и подготовке к собеседованию, рассказывали о ситуации на рынке труда и программах переобучения в рамках нацпроекта «Кадры».

«На ярмарке можно было лично пообщаться с работодателями, а наши консультанты помогали с резюме, рассказывали о программах обучения и о возможностях профессионального развития. Радует, что участники активно пользуются не только возможностью трудоустройства, но и другими инструментами поддержки. Так, по итогам работы площадки три человека уже подали заявления на переобучение в рамках нацпроекта «Кадры», а пять человек зарегистрировались на портале «Работа России» с целью заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность. Это говорит о важности комплексного подхода и желании наших героев развиваться в разных направлениях», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО проводятся на регулярной основе. По итогам прошлых мероприятий работу нашли более 70% соискателей из числа ветеранов СВО.

Все желающие, кто не успел посетить мероприятие, могут обратиться за адресной помощью в Нижегородский кадровый центр «Работа России» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Уточнить информацию также можно в официальной группе Проектного инклюзивного офиса: https://vk.com/pio.nobl, а также по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47, (доб. 1406, 1806).

Напомним. что государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.