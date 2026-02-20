Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 февраля 2026 09:56
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в вебинаре о новых правилах транспортных субсидий для АПК
20 февраля 2026 07:23
Более 100 ветеранов СВО и их родных посетили Ярмарку вакансий в Нижнем Новгороде
19 февраля 2026 18:47
Нижегородский минфин спрогнозировал профицит бюджета с 2031 года
19 февраля 2026 14:05
Производство автомобилей VOLGA в Нижнем Новгороде запустят во втором квартале
19 февраля 2026 13:57
ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
19 февраля 2026 12:15
Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" появилась на "Госуслугах"
19 февраля 2026 10:44
Около 1 200 проектов правовых актов прошли ОРВ в Нижегородской области в 2025 году
19 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
НГАТУ ищет подрядчика для проекта капремонта общежития №5
18 февраля 2026 18:37
Эксклюзив
Расходы на установку теплопунктов в Нижнем Новгороде урежут на 70 млн рублей
18 февраля 2026 17:52
Эксклюзив
Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии
Экономика

Более 100 ветеранов СВО и их родных посетили Ярмарку вакансий в Нижнем Новгороде

20 февраля 2026 07:23 Экономика
Более 100 ветеранов СВО и их родных посетили Ярмарку вакансий в Нижнем Новгороде

Более 100 ветеранов специальной военной операции и членов их семей стали участниками специализированной «Ярмарки вакансий», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Организаторами выступили Проектный инклюзивный офис при Нижегородском кадровом центре «Работа России» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Основная задача таких мероприятий - содействие в профессиональной адаптации и трудоустройстве участников специальной военной операции, а также членов их семей.

В период проведения ярмарки состоялось более 180 собеседований, свыше 50 граждан получили направления на трудоустройство.

«Поддержка ветеранов СВО — наш общий долг и приоритетная задача. Мы видим конкретный результат: более 50 человек, нашедших работу, обрели уверенность в завтрашнем дне. Такие специализированные ярмарки вакансий максимально эффективно соединяют наших защитников с ведущими предприятиями области и помогают быстро найти достойную работу, соответствующую их профессиональным навыкам и стремлениям», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Свои вакансии на ярмарке представили 23 работодателя из ключевых отраслей экономики. Соискателям было доступно более 200 предложений от предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств, транспортной логистики, а также из IT и социальной сферы. Представители бизнеса подчеркнули готовность рассматривать кандидатов без опыта в конкретной сфере, предлагая корпоративное обучение и помощь в профессиональной адаптации.

«Ярмарки вакансий для ветеранов СВО — это не просто точки трудоустройства, это мост в новую жизнь. После службы важно не только вернуться домой, но и почувствовать себя востребованным, нужным, уверенным в завтрашнем дне. Мы видим, как наши герои, обладая невероятной выносливостью, дисциплиной и управленческими навыками, находят своё место в гражданской профессии — от IT до строительства, от силовых ведомств до социальной сферы. Каждая ярмарка вакансий — это шанс реализовать потенциал, получить достойную работу и построить новую карьеру. А для нас как для фонда «Защитники Отечества» это подтверждение, что мы не просто помогаем пройти реабилитацию и оформить документы — мы помогаем строить будущее», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Для гостей ярмарки работала консультационная зона. Специалисты регионального центра «Мой бизнес» и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области консультировали по вопросам мер поддержки предпринимательства, включая оформление социального контракта на открытие собственного дела. Карьерные консультанты кадрового центра помогали ветеранам и их близким в составлении резюме, прохождении профориентационного тестирования и подготовке к собеседованию, рассказывали о ситуации на рынке труда и программах переобучения в рамках нацпроекта «Кадры».

«На ярмарке можно было лично пообщаться с работодателями, а наши консультанты помогали с резюме, рассказывали о программах обучения и о возможностях профессионального развития. Радует, что участники активно пользуются не только возможностью трудоустройства, но и другими инструментами поддержки. Так, по итогам работы площадки три человека уже подали заявления на переобучение в рамках нацпроекта «Кадры», а пять человек зарегистрировались на портале «Работа России» с целью заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность. Это говорит о важности комплексного подхода и желании наших героев развиваться в разных направлениях», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО проводятся на регулярной основе. По итогам прошлых мероприятий работу нашли более 70% соискателей из числа ветеранов СВО.

Все желающие, кто не успел посетить мероприятие, могут обратиться за адресной помощью в Нижегородский кадровый центр «Работа России» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Уточнить информацию также можно в официальной группе Проектного инклюзивного офиса: https://vk.com/pio.nobl, а также по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47, (доб. 1406, 1806).

Напомним. что государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных