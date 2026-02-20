Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в вебинаре о новых правилах транспортных субсидий для АПК

20 февраля 2026 09:56 Экономика

20 февраля 2026 09:56 Экономика

Специализированный вебинар, посвященный условиям и порядку получения государственной поддержки на транспортировку товаров агропромышленного комплекса,  проведет Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) 20 февраля в 10.00. Мероприятие призвано помочь экспортерам подготовиться к предстоящим отборам и корректно сформировать пакеты документов в цифровом формате.

Подача заявок будет осуществляться полностью в электронном виде через государственную цифровую платформу «Мой экспорт». Соответствующие сервисы позволяют участникам ВЭД не только заявить о своем праве на субсидию, но и отслеживать статус прохождения проверок в режиме реального времени, что значительно сокращает административную нагрузку на бизнес.

Как уточнили в РЭЦ, компенсация части затрат на логистику является одним из наиболее востребованных инструментов снижения себестоимости экспортных поставок и повышения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Теги:
АПК экономика
