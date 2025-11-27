Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2025 11:55Банки раскрывают планы на 2026 год
27 ноября 2025 10:49Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
27 ноября 2025 10:26Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО
27 ноября 2025 07:00Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах
26 ноября 2025 18:52Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов
26 ноября 2025 18:09Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО
26 ноября 2025 17:49Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса"
26 ноября 2025 15:58Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти
26 ноября 2025 15:54Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования
Экономика

Банки раскрывают планы на 2026 год

27 ноября 2025 11:55 Экономика
Банки раскрывают планы на 2026 год

Фото: предоставлено ВТБ

Банки на 2026 год заявляют планы, связанные с трансформацией розничного бизнеса, усилением цифровых сервисов и улучшением клиентского сервиса. Также ожидается рост спроса на кредиты в начале года и улучшение процентной маржи, а ключевой аспектом будет обновление требований по финансовой устойчивости банков с предоставлением соответствующих планов в Центробанк до середины года. Центральный банк РФ прогнозирует снижение инфляции до 4-5%, что создаст условия для снижения ключевой ставки и будет влиять на банковскую политику в 2026 году.

ВТБ в 2026 году запустит масштабную трансформацию розничного бизнеса с акцентом на персонализацию услуг, обновление онлайн-банка и партнерские проекты, заявила первый зампред банка Ольга Скоробогатова в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что розница выйдет на слабоположительный финансовый результат при средней ключевой ставке 15%, с ростом чистой процентной маржи до 3% и комиссионных доходов на 23%.

Банки ожидают рост спроса на кредиты в первом квартале 2026 года, что связано с прогнозируемым смягчением денежно-кредитной политики. В то же время с 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к планам восстановления финансовой устойчивости, которые системно значимые банки должны будут предоставить в Центробанк до 1 июля 2026 года.

Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 4% и вводит новые требования к планам финансовой устойчивости с 1 января 2026 года. Сектору предстоит рост спроса на кредиты и цифровизация в соответствии с стратегией ЦБ на 2026–2028 годы. В Т-банке также ожидают снижение ставки ЦБ, роста внутреннего спроса и крепкие финансовые результаты.

Еще один тренд – региональное развития и интеграция крупных игроков. В этом году более 2 млн клиентов экс-РНКБ перешли в ВТБ, а осенью стартовала активная фаза интеграции Почта Банка.

Также банки готовятся к цифровому рублю с массовым внедрением в сентябре 2026 года, что потребует трансформации инфраструктуры и сервисов. Форумы розничного банкинга обсуждают стратегии роста прибыли через ИИ и партнерства с финтехом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных