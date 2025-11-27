В НИУ Президентской академии предложили новый атрибут ко Дню России Политика

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Ученый совет Нижегородского института управления Президентской академии рассмотрел предложение экспертов о введении к официальному празднику "День России" дополнительного атрибута — даты основания российской государственности. Инициатива подготовлена профессиональной экспертно-аналитической группой, созданной в октябре 2025 года по предложению профессора кафедры философии, социологии и психологии управления НИУ Андрея Дахина.

"Нормативно-однозначное закрепление в федеральном законодательстве понятия "День России" и его официальной обязательной атрибутики в настоящее время специальным документом не оформлено. Для усиления публичного восприятия смысла идеи о сквозной непрерывности истории российской государственности целесообразно ввести в число обязательных официальных атрибутов праздника "День России" цифру, отражающую исторический возраст российской государственности", – пояснил профессор кафедры философии, социологии и психологии управления НИУ Андрей Дахин.

По оценке специалистов института, российская государственность формировалась на протяжении более тысячи лет. Одной из возможных дат её зарождения эксперты называют 862 год — время призвания Рюрика. Однако члены Ученого совета отмечают, что вопрос требует дополнительного уточнения.

Экспертно-аналитическая группа предложила закрепить дату основания государственности в России на нормативном уровне и включить её в число официальных атрибутов праздника "День России". Для этого, по мнению экспертов, необходимо принять специальный указ Президента РФ, который определил бы ключевой смысл праздника как символ более чем тысячелетней истории российской государственности, традиций её развития и непрерывности исторического пути страны.

Также на заседании обсудили вопросы цифровизации охраны труда, включая использование технологий виртуальной реальности в обучении, и планы по запуску новых образовательных программ, среди которых "Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта" и "Экономические основы государственного управления".

Председатель Ученого совета, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева сообщила, что Академия разрабатывает программу с выездным модулем, ориентированную на изучение лучших управленческих практик и уникальных инициатив в региональных филиалах и в Москве. Механизм предполагает академическую мобильность: часть учебного плана студенты будут осваивать в базовом кампусе, а часть — поочередно в разных филиалах.

"Перенимать опыт других регионов, изучать их лучшие управленческие практики, открывать для себя что-то новое - это уникальная возможность, которую, как я надеюсь, мы сможем предоставить нашим студентам в будущем", - сказала Екатерина Лебедева.