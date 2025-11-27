Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 ноября 2025 16:43В НИУ Президентской академии предложили новый атрибут ко Дню России
27 ноября 2025 14:35Владимир Якушев встретился с финалистами "Лидеров России. Политика"
27 ноября 2025 11:28ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю
26 ноября 2025 17:26Эксперты подвели итоги прямой линии губернатора Глеба Никитина
26 ноября 2025 15:14Фельдман: "Города, которые посещают туристы, должны получать ресурсы на поддержание своей красоты"
26 ноября 2025 14:19Более 6 500 вопросов поступило на прямую линию с Глебом Никитиным
26 ноября 2025 12:12Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО
26 ноября 2025 11:15Евгений Люлин: "Губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе"
26 ноября 2025 10:59Ирина Григорьева претендует на пост главы КСП Нижегородской области
25 ноября 2025 11:15Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"
Политика

В НИУ Президентской академии предложили новый атрибут ко Дню России

27 ноября 2025 16:43 Политика
В НИУ Президентской академии предложили новый атрибут ко Дню России

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Ученый совет Нижегородского института управления Президентской академии рассмотрел предложение экспертов о введении к официальному празднику "День России" дополнительного атрибута — даты основания российской государственности. Инициатива подготовлена профессиональной экспертно-аналитической группой, созданной в октябре 2025 года по предложению профессора кафедры философии, социологии и психологии управления НИУ Андрея Дахина.

"Нормативно-однозначное закрепление в федеральном законодательстве понятия "День России" и его официальной обязательной атрибутики в настоящее время специальным документом не оформлено. Для усиления публичного восприятия смысла идеи о сквозной непрерывности истории российской государственности целесообразно ввести в число обязательных официальных атрибутов праздника "День России" цифру, отражающую исторический возраст российской государственности", – пояснил профессор кафедры философии, социологии и психологии управления НИУ Андрей Дахин.

По оценке специалистов института, российская государственность формировалась на протяжении более тысячи лет. Одной из возможных дат её зарождения эксперты называют 862 год — время призвания Рюрика. Однако члены Ученого совета отмечают, что вопрос требует дополнительного уточнения.

Экспертно-аналитическая группа предложила закрепить дату основания государственности в России на нормативном уровне и включить её в число официальных атрибутов праздника "День России". Для этого, по мнению экспертов, необходимо принять специальный указ Президента РФ, который определил бы ключевой смысл праздника как символ более чем тысячелетней истории российской государственности, традиций её развития и непрерывности исторического пути страны.

Также на заседании обсудили вопросы цифровизации охраны труда, включая использование технологий виртуальной реальности в обучении, и планы по запуску новых образовательных программ, среди которых "Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта" и "Экономические основы государственного управления".

Председатель Ученого совета, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева сообщила, что Академия разрабатывает программу с выездным модулем, ориентированную на изучение лучших управленческих практик и уникальных инициатив в региональных филиалах и в Москве. Механизм предполагает академическую мобильность: часть учебного плана студенты будут осваивать в базовом кампусе, а часть — поочередно в разных филиалах.

"Перенимать опыт других регионов, изучать их лучшие управленческие практики, открывать для себя что-то новое - это уникальная возможность, которую, как я надеюсь, мы сможем предоставить нашим студентам в будущем", - сказала Екатерина Лебедева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День России РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных