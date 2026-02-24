Единороссы предложили назначить нижегородским сенатором Дмитрия Краснова

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов может сменить Александра Вайнберга в Совете Федерации. Его кандидатуру предложили на заседании президиума регионального политсовета "Единой России", сообщает "Ъ-Приволжье".
Документы с предложением кандидатуры Краснова уже направлены в президиум генерального совета партии. Если кандидатура получит одобрение, фракция "Единой России" предложит его на пленарном заседании Законодательного собрания 26 февраля.
Дмитрий Краснов родился в 1959 году и в разные периоды возглавлял Торгово-промышленную палату Нижегородской области, был заместителем председателя городской думы Нижнего Новгорода и заместителем губернатора региона.
Напомним, что Александр Вайнберг досрочно оставил должность сенатора от Нижегородской области в январе 2026 года, заявив о желании присоединиться к специальной военной операции. Практически сразу же кандидатура Краснова была названа в числе возможных сменщиков экс-сенатора от Нижегородской области.
