Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Последние новости рубрики Политика
24 февраля 2026 17:07
Единороссы предложили назначить нижегородским сенатором Дмитрия Краснова
24 февраля 2026 13:40
Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте
24 февраля 2026 11:05
Нижегородец Александр Курдюмов покидает Центризбирком
24 февраля 2026 10:20
"Единая Россия" готовит технологический блок новой народной программы
20 февраля 2026 18:07
Эксклюзив
Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
20 февраля 2026 10:29
Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве
20 февраля 2026 10:18
Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова
19 февраля 2026 14:48
Евгений Чинцов завел канал в MAX
19 февраля 2026 14:02
Евгений Люлин: подготовка кадров требует от власти и бизнеса постоянного диалога с образованием
19 февраля 2026 13:02
Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста замгубернатора
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов может сменить Александра Вайнберга в Совете Федерации. Его кандидатуру предложили на заседании президиума регионального политсовета "Единой России", сообщает "Ъ-Приволжье".

Документы с предложением кандидатуры Краснова уже направлены в президиум генерального совета партии. Если кандидатура получит одобрение, фракция "Единой России" предложит его на пленарном заседании Законодательного собрания 26 февраля.

Дмитрий Краснов родился в 1959 году и в разные периоды возглавлял Торгово-промышленную палату Нижегородской области, был заместителем председателя городской думы Нижнего Новгорода и заместителем губернатора региона.

Напомним, что Александр Вайнберг досрочно оставил должность сенатора от Нижегородской области в январе 2026 года, заявив о желании присоединиться к специальной военной операции. Практически сразу же кандидатура Краснова была названа в числе возможных сменщиков экс-сенатора от Нижегородской области.

Дмитрий Краснов Законодательное собрание Совет Федерации
