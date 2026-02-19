На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста замгубернатора

19 февраля 2026 13:02

Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста заместителя главы Нижегородской области. В своем канале в мессенджере Max губернатор отметил, что за почти шесть лет совместной работы им удалось пройти через серьезные вызовы.

Он напомнил, что Андрей Саносян пришел в команду в марте 2020 года — в разгар пандемии, когда регион столкнулся с трудностями не только в сфере здравоохранения, но и в экономике.

"Это был период, который многие предприниматели до сих пор вспоминают как настоящий краш-тест. Некоторые компании оказались на грани выживания", - написал он и поблагодарил своего заместителя за то, что тот не испугался сложностей и продолжал работать в самые непростые месяцы для экономики страны и региона.

Одним из ключевых результатов совместной работы Никитин назвал фундаментальное изменение подходов к взаимодействию с предприятиями. Он отметил, что региону удалось подняться с 70-го места, которое Нижегородская область занимала в 2018 году, на второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По его словам, это стало убедительным подтверждением правильности выбранной стратегии.

Губернатор добавил, что при активном участии Саносяна была изменена система работы с инвесторами не только в промышленности, но и в агропромышленном комплексе. За пять лет объем инвестиций в АПК вырос более чем в два раза, что дало аграриям мощный импульс для наращивания производства.

Отдельно Глеб Никитин отметил развитие особой экономической зоны "Кулибин". С 2020 года ее площадь увеличилась в 11 раз. По словам главы региона, сегодня "Кулибин" является магнитом для бизнеса и символом открытости области к крупным возможностям. При этом в последние годы был выстроен диалог не только с крупными компаниями, но и с представителями малого и среднего предпринимательства, что позволило сохранить баланс интересов.

"Спасибо за энергичность, стратегическое мышление и любовь к своему делу. Мы продолжим совместную работу над многими важными проектами. Удачи на новой должности", - заключил губернатор.

Ранее стало известно, что Андрей Саносян перейдет на руководящую позицию в холдинг, объединяющий предприятия химической промышленности. 

Напомним, что в сентябре 2025 года по собственному желанию покинул пост замгубернатора Петр Банников. Он возглавил Фонд Народного единства, созданный по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2024 году. Вместо него новым замглавы региона стал Александр Павлов. 

