Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
20 февраля 2026 10:29
Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве
20 февраля 2026 10:18
Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова
19 февраля 2026 14:48
Евгений Чинцов завел канал в MAX
19 февраля 2026 13:02
Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста замгубернатора
18 февраля 2026 19:56
В Госдуме предлагают повысить налоги на элитную недвижимость и дорогие авто
18 февраля 2026 18:58
В России предложили изменить тарифы такси для семей с детьми
18 февраля 2026 16:21
Сети, свалки и защиту лесов обсудили в Думе Нижнего Новгорода
18 февраля 2026 14:30
"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильев общежитиях
18 февраля 2026 14:12
Ветеран СВО Андрей Куприянов станет мэром Заволжья
18 февраля 2026 13:43
Председателя Молодежной палаты I созыва избрали в "большом" Нижнем Новгороде
Политика

Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова

20 февраля 2026 10:18 Политика
Участники программы Герои. Нижегородская область прошли стажировку в администрации Сарова

Фото: Евгений Михайлов

Участники программы «Герои. Нижегородская область» прошли стажировку в администрации города Сарова. Также для них подготовили обширную экскурсионную программу.

«Поездки в муниципалитеты Нижегородской области – важный этап обучения. Все участники программы успешно прошли очередную выездную стажировку. Мы стараемся знакомить их с различными моделями государственного и муниципального управления, углубить их знания в этом направлении. Кроме того, во время таких выездов они знакомятся с культурными и историческими особенностями разных районов региона. Уверена, что посещение Сарова стало для каждого из них новым положительным опытом», – отметила и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова.

Поездка началась с посещения мемориала «Вечный огонь», где состоялось памятное мероприятие в преддверии годовщины начала специальной военной операции. Участники программы возложили цветы к мемориальным доскам с именами погибших в ходе локальных конфликтов, в том числе саровчан-участников СВО.

Ключевой частью визита стала рабочая встреча с руководством города и Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Председатель Думы г. Сарова Александр Скляров познакомил гостей с историей города, его становлением и современным развитием как крупного научного центра. Также участники встречи обсудили особенности градостроительной политики и строительства в условиях ЗАТО, аспекты обеспечения безопасности, а также действующие меры поддержки семей участников специальной военной операции.

«Важной частью образовательной программы стажировки стала лекция о специфике управленческого кода администрации города Сарова. Слушатели программы «Герои. Нижегородская область» смогли увидеть, как высокая концентрация научного сообщества, особый статус территории и глобальная значимость её деятельности формируют принципиально иные подходы к управлению. Этот опыт стал существенным дополнением к знаниям, полученным в академическом блоке и во время предыдущих стажировок, расширив представление участников о многообразии управленческих моделей», – рассказала первый проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Альбина Ахметова.

Глава Сарова Алексей Сафонов, приветствуя участников встречи, подчеркнул значимость диалога с защитниками Отечества.

«Для нас большая честь - принимать участников программы на саровской земле. Саров – это город выполнения особой государственной миссии, и нам важно обмениваться опытом с теми, кому в ближайшее время предстоит решать важные социально-экономические вопросы в регионе. Этот визит – важный шаг для выстраивания прямого диалога между городом и людьми, которые доказали свою преданность Родине. Их опыт, их взгляд на те или иные вопросы бесценен для нас», – подчеркнул он.

Одним из организаторов поездки выступил саровчанин, заместитель председателя городской Думы Сарова, ветеран СВО и участник программы «Герои. Нижегородская область» Иван Плаксин. После завершения образовательного трека он организовал для коллег культурно-историческую программу, чтобы познакомить их с историей и спецификой города. Участники программы побывали на Монастырской площади и в музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Саров – мой родной город, и он действительно уникален! Это известный на всю Россию научный центр и один из центров православной культуры, ведь это земля Серафима Саровского. При этом город имеет статус ЗАТО, что оказывает влияние на все сферы жизни. Рад, что мои товарищи по программе познакомились со спецификой работы местных органов власти и с богатой культурой нашего края», – поделился Иван Плаксин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы, в настоящее время участники проходят второй этап стажировок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Саров СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных