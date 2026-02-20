Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Сарова Политика

Фото: Евгений Михайлов

Участники программы «Герои. Нижегородская область» прошли стажировку в администрации города Сарова. Также для них подготовили обширную экскурсионную программу.

«Поездки в муниципалитеты Нижегородской области – важный этап обучения. Все участники программы успешно прошли очередную выездную стажировку. Мы стараемся знакомить их с различными моделями государственного и муниципального управления, углубить их знания в этом направлении. Кроме того, во время таких выездов они знакомятся с культурными и историческими особенностями разных районов региона. Уверена, что посещение Сарова стало для каждого из них новым положительным опытом», – отметила и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова.

Поездка началась с посещения мемориала «Вечный огонь», где состоялось памятное мероприятие в преддверии годовщины начала специальной военной операции. Участники программы возложили цветы к мемориальным доскам с именами погибших в ходе локальных конфликтов, в том числе саровчан-участников СВО.

Ключевой частью визита стала рабочая встреча с руководством города и Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Председатель Думы г. Сарова Александр Скляров познакомил гостей с историей города, его становлением и современным развитием как крупного научного центра. Также участники встречи обсудили особенности градостроительной политики и строительства в условиях ЗАТО, аспекты обеспечения безопасности, а также действующие меры поддержки семей участников специальной военной операции.

«Важной частью образовательной программы стажировки стала лекция о специфике управленческого кода администрации города Сарова. Слушатели программы «Герои. Нижегородская область» смогли увидеть, как высокая концентрация научного сообщества, особый статус территории и глобальная значимость её деятельности формируют принципиально иные подходы к управлению. Этот опыт стал существенным дополнением к знаниям, полученным в академическом блоке и во время предыдущих стажировок, расширив представление участников о многообразии управленческих моделей», – рассказала первый проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Альбина Ахметова.

Глава Сарова Алексей Сафонов, приветствуя участников встречи, подчеркнул значимость диалога с защитниками Отечества.

«Для нас большая честь - принимать участников программы на саровской земле. Саров – это город выполнения особой государственной миссии, и нам важно обмениваться опытом с теми, кому в ближайшее время предстоит решать важные социально-экономические вопросы в регионе. Этот визит – важный шаг для выстраивания прямого диалога между городом и людьми, которые доказали свою преданность Родине. Их опыт, их взгляд на те или иные вопросы бесценен для нас», – подчеркнул он.

Одним из организаторов поездки выступил саровчанин, заместитель председателя городской Думы Сарова, ветеран СВО и участник программы «Герои. Нижегородская область» Иван Плаксин. После завершения образовательного трека он организовал для коллег культурно-историческую программу, чтобы познакомить их с историей и спецификой города. Участники программы побывали на Монастырской площади и в музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Саров – мой родной город, и он действительно уникален! Это известный на всю Россию научный центр и один из центров православной культуры, ведь это земля Серафима Саровского. При этом город имеет статус ЗАТО, что оказывает влияние на все сферы жизни. Рад, что мои товарищи по программе познакомились со спецификой работы местных органов власти и с богатой культурой нашего края», – поделился Иван Плаксин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы, в настоящее время участники проходят второй этап стажировок.