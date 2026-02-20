Евгений Люлин: подготовка кадров требует от власти и бизнеса постоянного диалога с образованием Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 февраля состоялось заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили доклады правительства Нижегородской области о взаимодействии профессиональных образовательных организаций и вузов с промышленными предприятиями в целях подготовки кадров и формирования инженерных компетенций будущих специалистов. Спикер регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что подготовка кадров требует от власти и бизнеса постоянного диалога с образованием.

В Нижегородской области выстроена многоуровневая система взаимодействия образования и реального сектора экономики, охватывающая все ступени – от профориентации школьников до целевой подготовки специалистов высшей квалификации. Промышленные предприятия региона ведут активную работу со студентами колледжей и вузов: организуют экскурсии на производство, проводят мастер-классы, лекции и практические занятия, участвуют в ярмарках вакансий и днях карьеры.

Ключевым инструментом интеграции стал федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого в Нижегородской области создано 16 образовательно-производственных центров (кластеров) в металлургической, машиностроительной, химической, атомной, радиоэлектронной и других отраслях. К проекту привлечено 49 профессиональных образовательных организаций при поддержке ведущих предприятий. К 2026 году планируется создать еще три кластера – в сфере креативной индустрии, транспорта и сельского хозяйства.

Активно развивается целевое обучение: на сегодня заключено 1722 договора, до конца учебного года планируется подписать еще 1258. В Выксунском металлургическом колледже и Нижегородском автомеханическом техникуме действуют лучшие практики поддержки студентов-целевиков: закрепление наставников, дотации на питание, дополнительные стипендии, гарантированное трудоустройство.

Важную роль в модернизации высшего образования играет программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», в которой участвуют три ведущих нижегородских вуза. Высшие учебные заведения региона демонстрируют высокие показатели интеграции с промышленностью. В НГТУ им. Р.Е. Алексеева действует 16 базовых кафедр на ведущих предприятиях (11 из них – в оборонно-промышленном комплексе), где в 2025 году прошли практическую подготовку 1467 студентов, трудоустроено 228 выпускников. Доля трудоустройства выпускников НГТУ составляет 93,9%.

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского успешно работает Передовая инженерная школа «Космическая связь, радиолокация и навигация», созданная в партнерстве с предприятиями Госкорпорации «Росатом». На базе университета обучаются 28 аспирантов – сотрудников ведущих индустриальных предприятий, чьи диссертации связаны с практическими задачами производства.

В ННГАСУ системное взаимодействие с промышленностью ведется через Советы по основным профессиональным образовательным программам, где представители предприятий участвуют в корректировке учебных планов, формировании тем выпускных квалификационных работ и оценке компетенций выпускников. Создаются брендированные образовательные пространства – аудитории и лаборатории, оснащенные совместно с индустриальными партнерами.

«Цифры и факты свидетельствуют о серьезной системной работе. Активное участие в проектах «Профессионалитет» и «Приоритет 2030» дает возможность значительно улучшать материально-техническую базу учебных заведений. Но без современных предприятий, без партнёрских отношений подготовка современного специалиста – и рабочего, и инженера – невозможна. Качество подготовки кадров должно соответствовать современному уровню производства», – отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

«Передовые инженерные школы, рост целевого приема, сокращение бюджетных мест по некоторым направлениям в пользу инженерных специальностей – не случайные решения, а результат целенаправленной политики. Мы видим запрос от предприятий на еще более глубокую интеграцию: чтобы учебные программы корректировались не раз в год, а гибко реагировали на изменения технологий. Чтобы студенты уже с первых курсов погружались в реальные производственные кейсы. Чтобы наставники на предприятиях были полноценными участниками образовательного процесса. Комитет будет держать этот вопрос на контроле и поддерживать инициативы, направленные на сближение образования и реального сектора. От этого напрямую зависит конкурентоспособность нашей промышленности», – сказал председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.