Последние новости рубрики Экономика
28 ноября 2025 13:37ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году
28 ноября 2025 12:49Предельную стоимость техосмотра хотят увеличить в Нижегородской области
28 ноября 2025 11:45ЦБ, вероятно, отложит внедрение регулирования иммобилизованных активов на 2027 год — Пьянов
28 ноября 2025 11:39Нижегородские предприниматели узнали о налоговых изменениях
27 ноября 2025 18:3030 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны
27 ноября 2025 18:02Завод "РУМО" выплатил еще более 42 млн рублей долга по зарплате
27 ноября 2025 17:35Нижегородские предприниматели могут оценить эффективность финансовых мер господдержки
27 ноября 2025 16:29Евгений Люлин рассказал о социальной направленности бюджета-2026
27 ноября 2025 15:46QR-платежи набирают популярность в розничной торговле и сфере услуг
27 ноября 2025 14:24Средний "чек" мошенников снизился в 4 раза
Экономика

ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году

28 ноября 2025 13:37 Экономика
ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году

Фото: предоставлено ВТБ

Банк ВТБ ожидает, что в первом квартале 2026 года рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар США, а также предсказывает турбулентный период для инфляции. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы готовимся к очень нестабильному первому кварталу, когда вступит в силу новый НДС и станет ясно, как изменения будут отражаться на ценах. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти», — отметил Пьянов.

По его словам, реакция совета директоров Банка России на эти изменения остается неопределенной.

ВТБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных