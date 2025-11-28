Привлечение внебюджетных средств на развитие спорта обсудили в Москве Спорт

Фото: Госсовет РФ

27 ноября в Москве губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев провел заседание, посвященное привлечению внебюджетных средств на развитие физкультуры и спорта.



Дмитрий Миляев отметил необходимость проработки этих вопросов совместно с бизнесом, социальными партнерами и частными инвесторами.



Губернатор поблагодарил членов комиссии за активную работу. Он подчеркнул, что все вопросы и предложения, которые обсуждались в течение этого года, были представлены на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава».



Представители субъектов рассказали о действующих механизмах привлечения инвесторов в развитие спортивной инфраструктуры.



По словам Дмитрия Миляева, при правильном применении данных механизмов у регионов уже сейчас есть возможность реализации проектов государственно-частного партнерства. Во многих федеральных органах власти существуют программы, включающие в себя развитие спортивной инфраструктуры. В государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство спортивных объектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Глава региона отметил, что эта программа имеет качественное наполнение и является работоспособным инструментом. Он также обратил внимание на необходимость учитывать строительство спортивной инфраструктуры при планировании территорий.



«Государственно-частное партнерство и концессия – это возможность создания социально значимых объектов для региона. Для субъектов это инструмент эффективного, точечного использования бюджетных средств, для бизнеса – возможность получать стабильный, спрогнозированный доход», – подчеркнул Губернатор.



Шла речь также об участии банковского сектора в государственно-частном партнерстве.



В рамках заседания был рассмотрен опыт регионов по реализации проектов с привлечением инвесторов. Дмитрий Миляев отметил положительные практики субъектов по развитию доступности объектов школьной спортивной инфраструктуры.



Кроме того, обсуждалось предложение по разработке единых нормативов для технического подключения к инженерным сетям при строительстве спортивных объектов.

По итогам заседания был дан ряд поручений - в частности, обобщить существующие механизмы привлечения финансирования из внебюджетных источников и тиражирование в субъекты РФ для работы. Также была дана рекомендация субъектам РФ при планировании развития территорий предусматривать строительство спортивной инфраструктуры, в том числе плоскостных сооружений. Будет создана «тепловая карта» потребностей субъектов РФ в объектах спортивной инфраструктуры. Кроме этого, запланировано проведение обучающих семинаров по направлению государственно-частного партнерства и концессий для субъектов Российской Федерации. Минспорта РФ рассмотрит возможность оказания грантовой поддержки при строительстве объектов спортивной инфраструктуры стоимостью до 1 млрд рублей, а также субсидирования процентной ставки для объектов спорта стоимостью от 1 до 3 млрд рублей. Также планируется более подробно изучить возможность установки фиксированного льготного тарифа на подключение коммуникаций в том числе для частных инвесторов, привлеченных к строительству спортивных сооружений.

На заседании комиссии обсудили создание постоянно действующих рабочих органов. Рабочие группы будут сформированы по направлениям развития массового, студенческого, детско-юношеского, профессионального спорта, спортивной индустрии и предпринимательства, спортивной инфраструктуры.



«Необходимо придать совместной работе комплексный характер. Создав постоянно действующие рабочие группы, появится возможность системно обращать внимания на вопросы, которые требуют решения. На площадке комиссии сложилось очень продуктивное взаимодействие. Мы уверенно движемся вперед», – отметил Дмитрий Миляев.