Политика

Три нижегородских муниципалитета первыми получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году

28 ноября 2025 13:07 Политика
Три нижегородских муниципалитета первыми получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году

Фото: администрация Володарского муниципального округа

Три муниципальных образования Нижегородской области - Ветлужский, Володарский и Павловский муниципальные округа – первыми получили оценки за работу по реализации национальных проектов в 2025 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано «отличным», «надлежащим», «удовлетворительным» или «неудовлетворительным».

Исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории Ветлужского, Володарского и Павловского муниципальных округов, признано  «отличным» и «надлежащим».

Согласно поручению губернатора Глеба Никитина, качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при состоявшемся или прогнозируемом нарушении сроков реализации мероприятий по итогам 2025 года без объективных причин и оснований.

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 12 нацпроектах: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект
