Вопросы кадрового обеспечения медорганизаций обсудили на заседании коллегии минздрава Нижегородской области Экономика

Фото: минздрав Нижегородской области

27 ноября в Нижегородской областной детской клинической больнице прошло расширенное заседание коллегии министерства здравоохранения Нижегородской области, посвященное вопросам кадрового обеспечения в сфере здравоохранения. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Галина Михайлова, сотрудники ведомства, руководители государственных медицинских организаций области, а также представители образовательных учреждений медицинского профиля, регионального профсоюза работников здравоохранения и НРОО «Врачебная палата».

Галина Михайлова акцентировала внимание коллег на том, что обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами – одна из ключевых задач, которая находится на постоянном контроле у руководителей на всех уровнях.

«Перед нами стоит стратегическая задача – создание устойчивой системы подготовки и закрепления медицинских кадров. На сегодняшний день укомплектованность медицинских учреждений региона врачами составляет 81,7%, средним медицинским персоналом – 86,7%, и мы целенаправленно работаем над улучшением этих показателей. В этом нам поможет и новый закон, в соответствии с которым выпускники медицинских образовательных учреждений с полученной первичной аккредитацией специалиста в течение трех лет должны будут отработать под руководством наставника в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи», – пояснила она.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Сергея Колесникова, на сегодняшний день в государственной системе здравоохранения региона работает около 54 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч врачей и почти 22,5 тысячи специалистов со средним медицинским образованием. Реальная потребность в медицинских кадрах составляет более 1 100 человек. В настоящее время в перечне наиболее дефицитных врачебных специальностей в регионе – участковые терапевты, психиатры, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, сотрудники скорой медицинской помощи и специалисты по медицинской реабилитации.

«В целях сокращения кадрового дефицита сегодня мы уделяем особое внимание целевой подготовке специалистов. В ПИМУ по целевым договорам обучается более 1 500 студентов, при этом ежегодно количество целевых мест увеличивается. В 2024 году 758 студентов получили ежегодную выплату в размере 20 тысяч рублей, а в текущем году эту поддержку получают уже 874 студента», – сообщил Сергей Колесников.

На заседании коллегии обсуждалось, как в регионе создается и развивается комплексная система поддержки медработников для привлечения в отрасль новых специалистов. Так, например, медицинским сотрудникам предоставляется служебное жилье, в том числе при поддержке органов муниципальной власти. Создаются условия для перехода в государственные учреждения здравоохранения специалистов из федеральных клиник, частного сектора и других регионов России.

Для закрепления медицинских кадров в сельской местности реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с предоставлением единовременных выплат в размере до 1,5 млн рублей врачам и до 750 тыс. рублей среднему медперсоналу. Еще одна действенная мера поддержки – компенсация расходов медика на найм жилого помещения при отсутствии собственного жилья. Значительная работа ведется и по развитию сестринского дела.

«Созданный региональный медицинский образовательный кластер позволяет нам готовить специалистов, соответствующих современным требованиям. Особое внимание уделяется повышению престижа профессии медсестры и медбрата, распространению передового опыта», – подчеркнула главный внештатный специалист Минздрава региона по управлению сестринской деятельностью Людмила Поклад.

Директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко рассказал об успешной реализации профориентационного проекта «Путь в медицину». Он напомнил, что в Ветлужском филиале колледжа открыт класс «Медик», где учащиеся школ проходят программу профессионального обучения. Благодаря проекту в 2024 году 16 учеников получили свидетельства младших медицинских сестер, в 2025 году – еще 22 ученика. Это позволило колледжу в дальнейшем не только выполнить, но и перевыполнить план приема абитуриентов на специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело».

Руководитель офиса сопровождения образовательных программ Приволжского исследовательского медицинского университета Ольга Дощанникова акцентировала внимание на практической подготовке будущих врачей.

«Совместно с региональным Минздравом мы реализуем проект «Медицинское наставничество», который предусматривает формирование механизмов предпрофессиональной адаптации обучающихся. Активное погружение в профессиональную среду позволяет повысить адаптивность будущих специалистов к условиям практической деятельности», – отметила она.

По итогам заседания главным врачам медицинских организаций поручено разработать перспективный план по привлечению и закреплению специалистов до 2030 года, а также обеспечить трудоустройство выпускников, завершивших целевое обучение.

Напомним, работа по устранению дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения региона ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он запущен в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина в качестве продолжения нацпроекта «Здравоохранение». Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.