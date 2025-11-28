США готовы признать Крым и другие территории российскими ради мира

Фото:
США рассматривают возможность признания Крыма и других территорий, занятых российскими войсками, как часть России. Такой шаг может быть предпринят для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщила газета The Telegraph, передаёт 360.ru.
Согласно опубликованному материалу, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров именно с этой целью. Дональд Трамп поручил ему сделать "прямое предложение" Владимиру Путину. Сопровождать Уиткоффа будет зять президента, инвестор Джаред Кушнер.
Один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что позиция Европы американцев не волнует. В статье также указано, что Украине не придётся признавать эти территориальные изменения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский план урегулирования украинского конфликта будет рассмотрен в Москве на следующей неделе. Ключевые элементы предложений США, которые ранее обсуждались в Женеве, уже передали российской стороне.
