США готовы признать Крым и другие территории российскими ради мира Политика

Фото: с сайта domnarodov.ru

США рассматривают возможность признания Крыма и других территорий, занятых российскими войсками, как часть России. Такой шаг может быть предпринят для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщила газета The Telegraph, передаёт 360.ru.

Согласно опубликованному материалу, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров именно с этой целью. Дональд Трамп поручил ему сделать "прямое предложение" Владимиру Путину. Сопровождать Уиткоффа будет зять президента, инвестор Джаред Кушнер.

Один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что позиция Европы американцев не волнует. В статье также указано, что Украине не придётся признавать эти территориальные изменения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский план урегулирования украинского конфликта будет рассмотрен в Москве на следующей неделе. Ключевые элементы предложений США, которые ранее обсуждались в Женеве, уже передали российской стороне.