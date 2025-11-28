Сбер подвел итоги работы в Нижегородской области за 9 месяцев 2025 года Экономика

28 ноября Сбер провел пресс-тур для представителей региональных СМИ, в рамках которого были подведены итоги деятельности Нижегородского отделения банка за 9 месяцев 2025 года. Помимо роста основных финансовых показателей, значительное внимание было уделено развитию цифровых сервисов банка, включая такие решения, как бесконтактная оплата «ВЖУХ», биометрическая технология «Оплата улыбкой», сервис «СберЧаевые» и многое другое.

В сфере образовательных инициатив одним из ключевых социальных проектов стал нижегородский кампус «Школы 21», который скоро отмечает год работы в Нижнем Новгороде. «Школа 21» – образовательный проект в сфере цифровых технологий, реализуемый совместно с Министерством цифрового развития и связи Нижегородской области. Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов, для более чем 50% участие в проекте — первый опыт программирования. Нижегородский кампус рассчитан на 200 рабочих станций, для зачисления на основной поток обучения необходимо очно пройти отборочный 14-ти дневный «бассейн». За 2025 год более 1 000 человек прошли отборочные испытания и треть приступила к основному обучению.

Важным направлением деятельности остается развитие партнерства с бизнесом. В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта с ГК «ННДК». Партнерство между Сбером и ГК «ННДК» длится более 10 лет. Одним из успешных примеров совместной работы стала разработанная платформа управления проектами. Платформа включает представление производственных процессов в виде календарно-сетевого графика, контроль в реальном времени сроков реализации проектов и развертывание программного обеспечения как услугу.

Михаил Иванов, генеральный директор ГК «ННДК»:

«Ключевые преимущества сетевого планирования, отображенные в данном ПО, включают сокращение сроков строительства на 15-25%, оптимизацию ресурсов и точное определение критических работ, что может привести к экономии десятков миллионов рублей на крупных проектах.

Сетевой график обеспечивает наиболее полную взаимосвязь между работами при определенной технологической последовательности. Это позволяет системно и масштабно представлять весь ход строительных работ, что особенно важно для крупных строительных проектов, где множество задач и этапов могут легко запутаться без четкой структуры».

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«Подводя итоги, можно отметить, что экосистема Сбера интегрируется в различные сферы жизни региона – от образования до инфраструктуры. Технологические продукты, такие как «ВЖУХ», «Оплата улыбкой» и «Сберчаевые», уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни нижегородцев.

Стратегическое партнерство с такими флагманами, как «Школа 21» и ГК «ННДК», позволяет нам совместно формировать цифровое будущее региона, внедряя самые передовые решения и создавая среду для развития талантов и бизнеса. Особенно ценно, что за годы сотрудничества с ГК «ННДК» нам удалось реализовать проекты, реально улучшающие качество жизни нижегородцев, а «Школа 21» за год стала важным центром подготовки ИТ-кадров».