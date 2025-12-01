Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на мероприятия в рамках Декады инвалидов Экономика

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр «Работа России» организует серию мероприятий для граждан с инвалидностью, людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО в рамках Декады инвалидов. Мероприятия пройдут с 1 по 10 декабря в Нижнем Новгороде и районных филиалах службы занятости.

В течение всей декады кадровый центр проводит тематические ярмарки вакансий, занятия по социальной адаптации, тренинги по нейрографике и развитию эмоционального интеллекта. Отдельный блок в программе - мероприятия Женского клуба при кадровом центре.

«Мы понимаем, что люди с инвалидностью часто сталкиваются с дополнительными трудностями при поиске работы — от психологических барьеров до недостаточной информированности о своих правах. Мы подготовили разноформатные мероприятия, которые помогут преодолеть эти сложности. Особое внимание уделим программам профориентации и обучения, чтобы каждый участник мог не только найти подходящую работу, но и получить новые навыки для карьерного роста», — отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В свою очередь, для работодателей запланирован круглый стол, посвященный вопросам квотирования рабочих мест и создания инклюзивной рабочей среды.

«Мы планомерно выстраиваем партнерские отношения с работодателями, совместно прорабатывая вопросы создания рабочих мест для людей с инвалидностью. Благодаря такому взаимодействию нам удается не только увеличивать количество вакансий, но и адаптировать рабочие места под особые потребности соискателей», - подчеркнула директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Программа мероприятий направлена на всестороннюю поддержку профессиональной реализации и социальной интеграции людей с инвалидностью. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте Нижегородского кадрового центра «Работа России». Уточнить информацию также можно по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.