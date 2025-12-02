Более 61 тысячи заявок подано на III Всероссийскую муниципальную премию "Служение" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Итоги заявочной кампании на участие в III Всероссийской муниципальной премии «Служение» сегодня были озвучены организаторами премии на пресс-конференции в ТАСС. Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатор премии — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

Как сообщил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, в этом году на соискание поступило 61 460 заявок, как индивидуальных, так и командных, что втрое больше, чем в первом сезоне.

«Премия является частью системных решений, принимаемых президентом нашей страны Владимиром Путиным и направленных на повышение авторитета и престижа муниципальной службы. Наблюдательный совет премии, который возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, ставит задачу, чтобы Премия была действительно живым организмом, опиралась на мнение муниципального сообщества. Поэтому перед третьим сезоном была проделана большая подготовительная работа. Мы тщательно проанализировали точки роста, учли предложения победителей, советов муниципальных образований и получили рекордный интерес — 61 тыс. заявок со всей страны. Среди десяти новых номинаций, утвержденных Набсоветом, появились две новые — «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «С передовой СВО — в муниципалитет». Также после объявления президентом страны 2026 года Годом единства народов России к нам стали поступать предложения от муниципального сообщества об учреждении еще одной номинации. Мы проработали вопрос с членами Набсовета и приняли решение об учреждении номинации «Единство народов — сила страны». Набор заявок в этой номинации стартовал сегодня и продлится до 18 января 2026 года», – рассказал Евгений Грачев.

По мнению главы муниципального образования «Селенгинский район», председателя Совета муниципальных образований Республики Бурятия Станислава Гармаева, появление новой номинации «Единство народов – сила страны» – важный шаг в поддержке инициатив по укреплению межнационального согласия: «Для меня, как представителя национальной республики, особенно ценно, что предложение о создании специальной номинации было услышано. Как справедливо подчеркнул президент России, общественное и национальное единство — главная опора нашего суверенитета. Уверен, что лучшие муниципальные инициативы в сфере межнациональных отношений должны получить заслуженное признание и стать импульсом для позитивных перемен по всей стране».

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что премия «Служение» продолжает объединять муниципальных служащих разных поколений. В этом сезоне заметно вырос интерес к участию, а сама премия стала более молодой и динамичной, оставаясь при этом открытой для всех, кто служит своей малой родине и людям.

«Премия «Служение» подчеркивает ключевое значение муниципального уровня управления — об этом неоднократно говорил наш президент. Эта премия создана для тех, кто искренне служит своему народу и своей земле. В 2026 году в ней участвуют более 60 тыс. человек, и среди них 34% — те, кто уже не первый раз принимают участие. Это показывает высокую лояльность и доверие к премии. При этом 66% — новички, что свидетельствует о растущем интересе: муниципальные служащие хотят видеть, что их труд действительно важен для страны и по-настоящему ценится. Кроме того, хочу отметить, что премия «Служение» помолодела по сравнению с прошлым годом: если раньше большинство участников было в возрасте 45–54 года, то сейчас мы видим преобладание возрастной группы 35–44 года. Самый опытный наш участник в возрасте 92 лет, а значит, премия открыта для муниципалов любого возраста», — сообщила Ирина Гусева.

Самыми востребованными номинациями по числу заявок стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого — общий успех» и «Развитие территории — благополучие жителей».

Временно исполняющий полномочия главы города Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что в этом году в номинацию для молодых специалистов поступило более 3,6 тыс. заявок (годом ранее их было чуть больше 2,5 тыс.). Премия становится платформой роста для управленцев нового поколения, открывая доступ к наставничеству и лучшим муниципальным практикам страны. «Интерес молодых управленцев к премии «Служение» продолжает стремительно расти. Самому юному участнику всего 18 лет. Это говорит о популяризации муниципальной службы в молодежной среде. На основе личного опыта, как победитель прошлогодней номинации могу сказать, что участие в этом мероприятии открывает новый осмысленный этап профессионального пути. Она задает более высокую планку ответственности для нового поколения служащих, помогает перенимать опыт лучших экспертов в этой сфере», - сказал врип главы города.

Самые высокие показатели по числу заявок продемонстрировали: Кемеровская область — Кузбасс, ХМАО — Югра, Московская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край, Пермский край, Республика Дагестан и Саратовская область.

«Красноярский край третий год подряд входит в топ-10 регионов по количеству заявок. В прошлом сезоне сразу три наших проекта попали в топ-100 лучших. Эксперты отметили проект Норильской администрации по обеспечению безопасной перевозки пассажиров в условиях Крайнего Севера, инициативу Железногорска по комплексной помощи бойцам СВО и их семьям и проект Прилужского сельсовета, где благодаря партнерству с бизнесом отремонтировали дороги, водопровод и благоустроили сквер. Именно такие проекты, когда муниципалитеты перенимают лучший опыт и координируют усилия, позволяют поддерживать высокий темп развития территорий. Выражаю огромную благодарность ВАРМСУ, которая помогает объединять муниципалов и повышать их компетенции», - заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО, трижды кавалер Ордена Мужества Евгений Чинцов акцентировал внимание на двух новых номинациях – «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «С передовой СВО — в муниципалитет». По его мнению, их появление задало премии новый импульс.

«Ценно, что в этом году есть номинация, посвященная поддержке участников СВО. Их качества — ответственность, преданность долгу и патриотизм — как нельзя лучше подходят для работы на благо людей. Мы видим реальные примеры: участники СВО сегодня успешно руководят городскими думами в Тамбове, Томске, Биробиджане. На выборах в Единый день голосования победу одержали 837 кандидатов-участников спецоперации. Ветераны, безусловно, должны стать новой элитой муниципального управления. Я сам принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, в специальной военной операции на Украине, и знаю, что такая помощь нужна нашим бойцам и их семьям. Наша главная задача — предоставить им возможность применить свой потенциал на благо мирного созидания, и муниципальный уровень является для этого отличной площадкой», - отметил Евгений Чинцов.

Церемония награждения победителей премии «Служение» состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» (18+).